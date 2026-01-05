تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

خلال ربع قرن.. هذا هو تاريخ الاحتجاجات في إيران

Lebanon 24
05-01-2026 | 05:23
A-
A+
Doc-P-1464042-639032128043221669.png
Doc-P-1464042-639032128043221669.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كتب موقع "العين الاخبارية":
تعيد الاحتجاجات الحالية في إيران، إلى الواجهة، تاريخ طويل من التحركات في الشارع، مدفوعة بأسباب مختلفة، خلال الـ25 عاما الماضية.

وشهدت إيران في الأيام الماضية، احتجاجات واسعة، بدأت في سوق طهران وسرعان ما انتشر إلى المدن والجامعات، ما شكل أكبر اضطرابات منذ 2022.

وبدأت الاحتجاجات الحالية بصدمة اقتصادية، إذ أدى انهيار الريال وتسارع التضخم وانتشار البطالة إلى إثارة غضب أصحاب المتاجر والتجار والطبقة الوسطى الحضرية والطلاب.

وفي البازار الكبير في طهران وأسواق لالهزار وعلاء الدين، أغلق التجار متاجرهم ونزلوا إلى الشوارع، برسالة واضحة: الانهيار الاقتصادي وسوء الإدارة السياسية أمران لا ينفصلان.

وتملك الاحتجاجات الحالية بعض أوجه التوافق والاختلاف مع موجات احتجاجية سابقة. وفي السطور التالية، تعرض "العين الإخبارية" أبرز الاحتجاجات منذ 1999. 

1999: احتجاجات طلابية
اندلعت احتجاجات طلابية واسعة في إيران في تموز 1999 عقب إغلاق صحيفة إصلاحية.

وتركزت شرارة الاحتجاجات الأولى في السكن الجامعي لجامعة طهران. وسرعان ما توسعت التحركات مع انضمام آلاف الطلاب من جامعات أخرى، احتجاجا على اقتحام السكن الجامعي وحدوث اعتداءات خلال تلك الأحداث.

وخلال أيام، امتدت التظاهرات إلى وسط طهران ومدن أخرى، وشهدت اشتباكات وقطع طرق وإحراق مركبات، مع تصاعد غير مسبوق في الشعارات السياسية.

في المقابل، ردت السلطات بإجراءات أمنية واسعة شملت استخدام القوة وتنفيذ اعتقالات، ما أدى إلى إنهاء الاحتجاجات بعد أيام، تبعها تشديد كبير على الإعلام الإصلاحي. 

2007: انتفاضة الوقود
شهدت إيران في عام 2007 اضطرابات شعبية عقب قرار حكومي مفاجئ بتقنين الوقود للمركبات الخاصة.

وأدى القرار إلى احتجاجات في عدد من المدن، تخللتها أعمال تخريب وإحراق محطات وقود، إضافة إلى ازدحام واسع أمام المحطات.

وبرزت في تلك المرحلة انتقادات داخلية لطريقة اتخاذ القرار وتوقيته، مقابل آراء رأت في التقنين خطوة مرتبطة بإدارة استهلاك الطاقة. 

2009: الحركة الخضراء
في 2009، شهدت إيران موجة احتجاجات واسعة عقب الإعلان عن نتائج الانتخابات الرئاسية التي أعيد فيها انتخاب محمود أحمدي نجاد لولاية ثانية.

وانطلقت التحركات من طهران قبل أن تشمل مدنا أخرى، وتحولت سريعا إلى حراك شعبي واسع عُرف باسم "الحركة الخضراء".

وشارك في الاحتجاجات مئات آلاف الإيرانيين مطالبين بعدم الاعتراف بنتائج الانتخابات، فيما ردت السلطات بإجراءات أمنية شملت توقيف شخصيات إصلاحية وناشطين.

بعدها، استعادت السلطات السيطرة على الشارع، منهية واحدة من أبرز المحطات السياسية الاحتجاجية في تاريخ البلاد.

2017: احتجاجات اجتماعية
شهدت إيران في أواخر عام 2017 احتجاجات شعبية ذات طابع اجتماعي واقتصادي، انطلقت من مدينة مشهد قبل أن تشمل طهران ومحافظات أخرى.

وحدثت هذه التحركات في سياق تدهور الأوضاع المعيشية وارتفاع الأسعار والبطالة.

ورفع المتظاهرون مطالب اقتصادية وانتقادات مباشرة للسياسات الحكومية، فيما شهدت بعض المناطق اضطرابات وأعمال تخريب واحتكاكات مع القوى الأمنية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى. 

وخلال تلك الفترة، أعلنت السلطات تقييد الوصول إلى بعض منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة بررتها بمحاولة الحد من استخدام هذه الوسائل في التحريض على التظاهر.

2018: أزمة المياه
في عام 2018، اندلعت احتجاجات في مناطق زراعية عدة على خلفية تفاقم أزمة المياه والجفاف.

وخرج مزارعون للاحتجاج على فقدانهم مصادر المياه، متهمين مسؤولين محليين بتحويل المياه إلى مناطق أخرى مقابل رشاوى.

وترافقت هذه التحركات مع اتهامات بسوء إدارة الموارد المائية، فيما واجهت السلطات الاحتجاجات بإجراءات أمنية وتعهدات بإصلاحات، في ظل ضغوط بيئية واقتصادية متزايدة.

2019: عودة الوقود
شهدت إيران احتجاجات واسعة في عام 2019 عقب قرار حكومي برفع أسعار الوقود وفرض نظام تقنين جديد للبنزين.

وسرعان ما تحولت التحركات إلى اضطرابات في عدد من المدن، شملت أعمال تخريب ومحاولات استهداف منشآت نفطية.

ومع انتشار أمني واسع، جرى احتواء الاحتجاجات خلال أيام.

2021: المياه مجددا
شهد عام 2021 احتجاجات جديدة على خلفية شح المياه، أبرزها في مدينة أصفهان، حيث تجمع آلاف المزارعين مطالبين بإعادة تدفق نهر زاينده رود.

وقدمت الحكومة اعتذارات وتعهدات بمعالجة الأزمة، بينما أرجعت السلطات نقص المياه إلى الجفاف غير المسبوق.

وفي الفترة نفسها، سُجلت تحركات محدودة في العاصمة طهران على خلفية انقطاعات التيار الكهربائي، رافقتها انتقادات للأداء الحكومي.

2022: احتجاجات أميني
شكّل عام 2022 نقطة تحول في مسار الاحتجاجات، إذ تداخلت المطالب المعيشية مع حراك اجتماعي وسياسي أوسع.

وإلى جانب احتجاجات المياه وارتفاع أسعار المواد الغذائية، اندلعت في أيلول موجة احتجاجات غير مسبوقة عقب وفاة الشابة مهسا أميني أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق.

واتسمت هذه الاحتجاجات باتساع رقعتها الجغرافية وارتفاع سقف الشعارات لتشمل قضايا الحريات وشكل النظام السياسي.

وتراجعت حدة الاحتجاجات لاحقا بفعل الانتشار الأمني. (العين)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هل تُلغي إسرائيل ضرباتها على إيران بسبب الإحتجاجات؟
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران تعلن إعادة مليون و800 ألف أفغاني إلى بلادهم خلال هذا العام
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
في اليوم الخامس من الاحتجاجات في ايران.. توقيف 30 شخصا بتهمة "الإخلال بالنظام العام"
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24
إيران: هجوم على مبنى حكومي مع اليوم الرابع للاحتجاجات الاقتصادية
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 15:04:24 Lebanon 24 Lebanon 24

الإيراني

المحطات

التيار

الريال

طهران

العين

حمود

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
08:00 | 2026-01-05
Lebanon24
07:47 | 2026-01-05
Lebanon24
07:34 | 2026-01-05
Lebanon24
07:18 | 2026-01-05
Lebanon24
07:00 | 2026-01-05
Lebanon24
06:45 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24