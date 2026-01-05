تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
17
o
طرابلس
19
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
15
o
بعلبك
-1
o
بشري
14
o
بيت الدين
18
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
إدانة 10 أشخاص بتهم التنمر على السيدة الأولى الفرنسية
Lebanon 24
05-01-2026
|
05:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصدرت محكمة في
باريس
يوم الاثنين أحكامًا بإدانة عشرة أشخاص بتهمة التنمر الإلكتروني على
السيدة الأولى
الفرنسية
بريجيت
ماكرون
، بعد نشر ادعاءات كاذبة عبر الإنترنت طالت جنسها وميولها الجنسية، بينها مزاعم بأنها وُلدت ذكرًا.
وتراوحت الأحكام، بحسب ما جاء في القرار، بين "تدريب على التوعية بالتنمر الإلكتروني" وأحكام بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة تصل إلى "ثمانية أشهر". واعتبرت المحكمة أن التعليقات التي استهدفت ماكرون كانت "مهينة ومذلة وخبيثة بشكل خاص"، وتضمنت ادعاءات كاذبة تتعلق بـ"هوية متحولة جنسيًا" مزعومة، إضافة إلى مزاعم أخرى تناولت اعتداءات جنسية على أطفال.
وشملت القضية "ثمانية رجال وامرأتين" تتراوح أعمارهم بين "41 و65 عامًا"، وواجهوا اتهامات بنشر "تعليقات مسيئة عديدة" تربط زورًا بين زوجة الرئيس
إيمانويل ماكرون
وادعاء أنها وُلدت ذكرًا، كما ربطت فارق السن بينهما البالغ "24 عامًا" باتهامات تحرش بالأطفال، وقد حققت بعض المنشورات "عشرات الآلاف من المشاهدات".
ولم تحضر بريجيت ماكرون محاكمة استمرت "يومين" في "تشرين الأول". وفي مقابلة على التلفزيون الوطني "TF1" يوم "الأحد"، قالت إنها رفعت الدعوى "لتكون مثالًا يحتذى به" في مواجهة التحرش. كما أدلت ابنتها تيفين أوزيير بشهادة تحدثت فيها عن "تدهور" حياة والدتها مع تصاعد المضايقات، مؤكدة أن أثرها طال العائلة بأكملها، بما في ذلك أحفاد ماكرون. (CBS)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ألمانيا ترحل مهاجرا سوريا إلى دمشق لأول مرة منذ 2011 بعد إدانته بتهم جنائية
Lebanon 24
ألمانيا ترحل مهاجرا سوريا إلى دمشق لأول مرة منذ 2011 بعد إدانته بتهم جنائية
05/01/2026 15:04:58
05/01/2026 15:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية عن شرطة جنوب إفريقيا: مقتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة جوهانسبرغ
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية عن شرطة جنوب إفريقيا: مقتل 10 أشخاص في حادث إطلاق نار بمدينة جوهانسبرغ
05/01/2026 15:04:58
05/01/2026 15:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 10 سنوات… القبض على مطلوب بتهم قتل وتهريب أشخاص (صورة)
Lebanon 24
بعد 10 سنوات… القبض على مطلوب بتهم قتل وتهريب أشخاص (صورة)
05/01/2026 15:04:58
05/01/2026 15:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بتهم غسل الأموال واستغلال السلطة.. إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق
Lebanon 24
بتهم غسل الأموال واستغلال السلطة.. إدانة رئيس وزراء ماليزيا السابق
05/01/2026 15:04:58
05/01/2026 15:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
إيمانويل ماكرون
الرئيس إيمانويل
إيمانويل ماكر
السيدة الأولى
إيمانويل
مانويل
ماكرون
تابع
قد يعجبك أيضاً
على طريقة بشار الأسد... إلى أين قرّر خامنئي الإنتقال في حال سقط نظامه؟
Lebanon 24
على طريقة بشار الأسد... إلى أين قرّر خامنئي الإنتقال في حال سقط نظامه؟
08:00 | 2026-01-05
05/01/2026 08:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
Lebanon 24
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
07:47 | 2026-01-05
05/01/2026 07:47:23
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
Lebanon 24
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
07:34 | 2026-01-05
05/01/2026 07:34:05
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
Lebanon 24
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
07:18 | 2026-01-05
05/01/2026 07:18:51
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
Lebanon 24
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
07:00 | 2026-01-05
05/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
Lebanon 24
رعب على رحلة "إير فرانس" من بيروت إلى باريس… هبوط اضطراري في ميونيخ
15:19 | 2026-01-04
04/01/2026 03:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
Lebanon 24
إنهيار ثلجيّ كبير جدّاً في بلدة لبنانيّة... وتحذير لممارسي الرياضات الشتويّة (صور)
08:10 | 2026-01-04
04/01/2026 08:10:46
Lebanon 24
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
Lebanon 24
مخاوف من "خضة أمنية" في لبنان.. "داعش" في الضاحية؟
11:01 | 2026-01-04
04/01/2026 11:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
Lebanon 24
بالصورة... الموت يُؤلم فنانة لبنانيّة: الله يرحمك بابا
10:29 | 2026-01-04
04/01/2026 10:29:22
Lebanon 24
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
Lebanon 24
جديد خبر هبوط طائرة "إير فرانس" اضطراريا في ميونيخ
15:46 | 2026-01-04
04/01/2026 03:46:55
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:00 | 2026-01-05
على طريقة بشار الأسد... إلى أين قرّر خامنئي الإنتقال في حال سقط نظامه؟
07:47 | 2026-01-05
وزير الخارجية السوري يشارك في جولة مفاوضات جديدة مع إسرائيل
07:34 | 2026-01-05
زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية
07:18 | 2026-01-05
بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك
07:00 | 2026-01-05
بعد 15 كانون الثاني... هل تشنّ إسرائيل حرباً على لبنان؟
06:45 | 2026-01-05
ترامب عن رئيس كولومبيا: رجل مريض يحب صنع الكوكايين وبيعه
فيديو
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
Lebanon 24
حسين الجسمي يفتتح 2026 بـ"إنت".. أغنية وجدانية ببصمة خاصة
13:50 | 2026-01-03
05/01/2026 15:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
Lebanon 24
مطلع 2026.. سامسونغ تطلق هاتفها الجديد وهذه مواصفاته (فيديو)
04:00 | 2026-01-01
05/01/2026 15:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
Lebanon 24
بالفيديو... روبوتات تحرس الحدود الصينية الفيتنامية
23:00 | 2025-12-30
05/01/2026 15:04:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24