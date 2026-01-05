بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك

نقلت السلطات الأميركية الرئيس الفنزويليّ من مقرّ إحتجازه، إلى المحكمة في ، لمحاكمته في الاتّهامات الموجّهة ضدّه بتهريب المخدرات.

صور مباشرة من نيويورك لنقل إلى مقر محاكمته pic.twitter.com/8XQyrcbIqV — (@AlarabyTV) January 5, 2026 لقطات جوية توثق عملية نقل الرئيس نيكولاس إلى أحد المحاكم التي سيمثل أمامها اليوم. pic.twitter.com/Z6WRqlZbSz — RT Arabic (@RTarabic) January 5, 2026