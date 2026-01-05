بالفيديو... نقل مادورو إلى المحكمة في نيويورك

صور مباشرة من نيويورك لنقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مقر محاكمته pic.twitter.com/8XQyrcbIqV
— التلفزيون العربي (@AlarabyTV) January 5, 2026
صور مباشرة من نيويورك لنقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى مقر محاكمته pic.twitter.com/8XQyrcbIqV
لقطات جوية توثق عملية نقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أحد المحاكم الأمريكية التي سيمثل أمامها اليوم. pic.twitter.com/Z6WRqlZbSz
— RT Arabic (@RTarabic) January 5, 2026
لقطات جوية توثق عملية نقل الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى أحد المحاكم الأمريكية التي سيمثل أمامها اليوم. pic.twitter.com/Z6WRqlZbSz