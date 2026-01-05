زيلينسكي يعين كريستيا فريلاند مستشارة اقتصادية

أعلن الرئيس الأوكراني ، اليوم الاثنين، تعيين النائبة السابقة لرئيس الوزراء الكندي، ، مستشارة له في مجال التنمية الاقتصادية، مشيدًا بخبرتها في جذب الاستثمارات.



وقال ، في منشور على "إكس": "في الوقت الحالي، تحتاج إلى تعزيز قدرتها الداخلية على الصمود، سواء من أجل تعافي أوكرانيا إذا حققت الدبلوماسية نتائج بأسرع ما يمكن، أو لتعزيز دفاعنا إذا استغرق الأمر وقتًا أطول لإنهاء هذه الحرب بسبب التأخير من جانب شركائنا".



ووفق " "، شغلت فريلاند، التي تنحدر من أصول أوكرانية، منصب نائبة رئيس وزراء بين عامي 2019 و2024، وهي حاليًا نائبة في الكندي، كما أنها المبعوثة الخاصة لأوتاوا إلى أوكرانيا. (إرم نيوز)

