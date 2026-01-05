إشتباكات وانقطاع الكهرباء... إليكم ما تشهده السويداء

قالت شركة كهرباء ، إنّ اشتباكات مسلحة أدت إلى انقطاع الكهرباء عن جزء كبير من المدينة.



وأشارت إلى خروج محطة شهبا عن الخدمة منذ يومين، لافتة إلى أن فرق الصيانة لم تتمكن من إجراء الإصلاحات حتى الآن بانتظار الحصول على الموافقات اللازمة عبر .



وكانت تجددت الاشتباكات بين قوات الحكومة ومسلحي " " في قرى والمزرعة . (العربية)

