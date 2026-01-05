رئيسة المكسيك: القارة الأميركية ليست ملكا لأحد

قالت رئيسة ، إن القارة الأميركية ليست ملكًا لأحد، مشيرة إلى تعاون بلادها مع "لمنع وصول المخدرات إلى شعوبنا".



وأكدت ، في تصريحات صحفية، وجوب احترام سيادة الدول وحق الشعوب في تقرير مصيرها.



وشددت على رفض التدخل في للدول، معتبرة "العمل العسكري الأحادي في لا يمكن أن يكون قاعدة للتعامل بين الدول".

Advertisement