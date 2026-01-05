تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

توضيح... ما حقيقة إستهداف الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟

Lebanon 24
05-01-2026 | 09:55
نفى المتحدث باسم وزارة الداخلية السوريّة نور الدين البابا، الشائعات المتعلقة بوقوع حادث أمني استهدف الرئيس السوري أحمد الشرع.

وكتب البابا عبر حسابه على منصة "إكس": "تداولت بعض المنصات أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس الجمهورية العربية السورية وعددا من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزورة نُسبت زورا إلى جهات رسمية".

وأضاف: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ونهيب بالمواطنين الكرام، وبكافة وسائل الإعلام، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة". (روسيا اليوم)
فيديو
