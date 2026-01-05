توضيح... ما حقيقة إستهداف الرئيس السوريّ أحمد الشرع؟

نفى المتحدث باسم السوريّة البابا، الشائعات المتعلقة بوقوع حادث أمني استهدف الرئيس السوري .



وكتب البابا عبر حسابه على منصة "إكس": "تداولت بعض المنصات أنباءً عارية عن الصحة تزعم وقوع حدث أمني استهدف فخامة رئيس وعددا من الشخصيات القيادية، مرفقة ببيانات مزورة نُسبت إلى جهات رسمية".



وأضاف: "نؤكد بشكل قاطع كذب هذه الادعاءات جملة وتفصيلا، ونهيب بالمواطنين الكرام، وبكافة ، تحري الدقة والمسؤولية، وعدم استقاء الأخبار إلا من المصادر الرسمية المعتمدة". (روسيا اليوم)

