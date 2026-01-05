نتنياهو: لن نسمح لإيران باستئناف برنامجها النوويّ أو تطوير صناعة الصواريخ البالستيّة

حذر بنيامين نتنياهو، من عواقب وخيمة في حال تعرضت لهجوم من .



وأكد نتنياهو في خطاب أمام الكنيسيت أن "تداعياته ستكون خطيرة للغاية".



وأعلن عن تعميق التعاون الاستراتيجي مع بقيادة الرئيس .



وقال نتنياهو إن لقائه السادس مع منذ توليه منصبه شهد "تعزيزا غير مسبوق" في التنسيق بين البلدين، لا سيما في الملفات المتعلقة بأمن إسرائيل والمنطقة.



وأضاف أن ترامب أكد دعمه الكامل لـ"تفكيك سلاح " و"نزع السلاح من قطاع غزة"، مشيرا إلى أن الطرفين يعملان حاليا جثة آخر أسير إسرائيلي من القطاع.

وشدد نتنياهو على أن إسرائيل والولايات المتحدة "متفقتان تماما" على منع إيران من استئناف برنامجها أو تطوير صناعة الصواريخ الباليستية، مذكرا بعملية " الصاعد" التي وصفها بأنها "وجهت ضربة قاسية" للبرنامج النووي الإيرانيّ. (روسيا اليوم)