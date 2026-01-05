بيان جديد لمصرف سوريا المركزيّ

اعتمد مصرف المركزي حزمة من المعايير لتقييم أداء والخاصة المشاركة في عملية استبدال العملة، وذلك حرصاً على ضمان نجاح العملية بأعلى درجات التنظيم والانسيابية في تقديم الخدمة للمواطنين.



وأكد مصرف سوريا في بيان، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الثقة في القطاع المصرفي الوطني، وتمهيداً لتكريم أفضل ثلاثة مصارف تحقق نتائج متميزة خلال فترة التنفيذ.



وقال إن عملية التقييم ستتم وفق مجموع كلي قدره 100 نقطة، موزعة على عدة معايير، منها 25 نقطة لإجمالي قيمة المبالغ المستبدلة وانتظام وتيرة العمل والقدرة على تلبية الطلب دون اختناقات. (العربية)

