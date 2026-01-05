بعد توغّلها في دارفور.. قوات روسية تنسحب وتعود إلى إفريقيا الوسطى

أكد مسؤول في مكتب إعلام تحالف "تأسيس" صحة الأنباء المتداولة خلال الساعات الماضية عن توغّل قوات روسية متمركزة داخل أراضي إفريقيا الوسطى إلى بلدة كركر السودانية، لافتًا إلى أنّ هذه القوات انسحبت لاحقًا وعادت من حيث أتت.



وكان مسؤول محلي في مدينة أم دافوق، الواقعة على الحدود السودانية مع إفريقيا الوسطى، قد أفاد بدخول هذه القوات إلى بلدة كركر، التي تبعد نحو 55 كيلومترًا جنوب محلية أم دافوق في ، وتُعد نقطة أساسية للتبادل التجاري الحدودي بين البلدين.

ووفق تقارير صحفية سودانية نُشرت يوم الإثنين، نقلًا عن المسؤول نفسه، فإن القوات المتوغلة أقدمت على طرد عناصر الشرطة والطاقم الإداري التابع لقوات الدعم السريع من المنطقة.

وفي وقت لاحق، عاد مسؤول في مكتب إعلام تحالف «تأسيس» ليؤكد صحة ما جرى، مشيرًا إلى أنّ اتصالات تُجرى حاليًا لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، التي تكررت أكثر من مرة خلال الشهرين الماضيين. (سكاي نيوز)