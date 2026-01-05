تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أسماء ثقيلة في سباق رئاسة العراق… والقرار بيد البرلمان

Lebanon 24
05-01-2026 | 11:15
A-
A+

Doc-P-1464189-639032338727321973.jfif
Doc-P-1464189-639032338727321973.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تقدّم 81 شخصًا، بينهم 4 نساء، بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية العراقية، وهو منصب فخري إلى حدّ كبير، ويشغله كردي بحسب الأعراف السياسية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مجلس النواب العراقي، بعد إغلاق باب الترشيح.

وبحسب نظام المحاصصة المعتمد في العراق منذ أول انتخابات تعددية في العام 2005، بعد سنتين من الغزو الأمريكي الذي أطاح حكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي شيعي، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي. 

وفي الأوساط السياسية الكردية تنافس تاريخي بين الحزب الديمقراطي الكردستاني ومعقله أربيل، عاصمة كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، والاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم.

ونشر مجلس النواب العراقي، الاثنين، قائمة بـ81 مرشحًا لرئاسة البلاد.

وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين، البالغ 76 عامًا، ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي، البالغ 63 عامًا، للمنصب.

من جهته، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي، البالغ 57 عامًا.

ومن بين المرشحين البارزين الآخرين، الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، البالغ 81 عامًا، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، البالغ 71 عامًا، وجوان فؤاد معصوم، البالغة 56 عامًا، وهي ابنة الرئيس السابق فؤاد معصوم. (ارم نيوز)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
جمعية "بيروت ماراتون" تؤكد إقامة سباق الميلاد رغم قرار الاتحاد
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
البرلمان الصومالي يقرّ بالإجماع قرارا يُعلن بطلان اعتراف إسرائيل بإقليم أرض الصومال
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس التونسي: القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي هو تدخل "سافر" في شؤوننا
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24
هل صادقت رئاسة الجمهورية العراقية على قرار تجميد أموال حزب الله والحوثيين؟
lebanon 24
Lebanon24
05/01/2026 20:14:10 Lebanon 24 Lebanon 24

وزير الخارجية

الديمقراطي

السليمان

البرلمان

العراقية

الجمهوري

ديمقراطي

من جهته

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
13:00 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
12:16 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:19 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:07 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-01-04 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
07:48 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
13:04 | 2026-01-05
Lebanon24
13:00 | 2026-01-05
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05
Lebanon24
12:25 | 2026-01-05
Lebanon24
12:16 | 2026-01-05
Lebanon24
12:00 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24