أسماء ثقيلة في سباق رئاسة العراق… والقرار بيد البرلمان

تقدّم 81 شخصًا، بينهم 4 نساء، بطلب الترشّح لمنصب رئاسة الجمهورية ، وهو منصب فخري إلى حدّ كبير، ويشغله كردي بحسب الأعراف السياسية، حسبما نقلت وكالة "فرانس برس" عن مجلس النواب ، بعد إغلاق باب الترشيح.



وبحسب نظام المحاصصة المعتمد في منذ أول انتخابات تعددية في العام 2005، بعد سنتين من الغزو الأمريكي الذي أطاح حكم صدام حسين، يتولى رئاسة الحكومة، وهو المنصب التنفيذي الأقوى، سياسي ، بينما يذهب منصب رئيس مجلس النواب إلى سنّي، في حين يشغل رئاسة الجمهورية سياسي كردي.



وفي الأوساط السياسية الكردية تنافس تاريخي بين الحزب الكردستاني ومعقله أربيل، عاصمة كردستان العراق المتمتّع بحكم ذاتي، والاتحاد الوطني الكردستاني ومعقله السليمانية، ثاني أكبر مدن الإقليم.



ونشر مجلس النواب العراقي، الاثنين، قائمة بـ81 مرشحًا لرئاسة البلاد.



وأعلن الحزب الديمقراطي الكردستاني ترشيح في حكومة تصريف الأعمال فؤاد حسين، البالغ 76 عامًا، ومحافظ أربيل السابق نوزاد هادي، البالغ 63 عامًا، للمنصب.



، أعلن الاتحاد الوطني الكردستاني أن مرشحه الوحيد للمنصب هو وزير البيئة السابق نزار آميدي، البالغ 57 عامًا.



ومن بين المرشحين البارزين الآخرين، الرئيس العراقي الحالي عبد اللطيف رشيد، البالغ 81 عامًا، والقيادي السابق في الاتحاد الوطني الكردستاني ملا بختيار، البالغ 71 عامًا، وجوان فؤاد معصوم، البالغة 56 عامًا، وهي ابنة الرئيس السابق فؤاد معصوم. (ارم نيوز)

