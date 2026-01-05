بعد الإطاحة بمادورو... فنزويلا تطلق حملة ملاحقات بحق داعمي الهجوم الأميركي

أصدرت الحكومة الفنزويلية مرسوماً يقضي بملاحقة كل من يُشتبه بتورطه في دعم أو الترويج للهجوم الأميركي الذي أطاح بالرئيس ، وفق ما أوردت .



وبحسب المرسوم، الذي دخل حيّز التنفيذ منذ السبت ونُشر بالكامل اليوم الاثنين، فُرضت حالة طوارئ تخوّل البدء فوراً بتعقّب وتوقيف الأفراد الذين يُعتقد أنهم شاركوا في دعم أو تبرير العملية العسكرية الأميركية التي استهدفت البلاد.



في المقابل، وجّهت الرئيسة الفنزويلية المؤقتة ديلسي دعوة إلى للتعاون من أجل بلورة أجندة مشتركة للعلاقات بين البلدين، مشددة على رغبة حكومتها في فتح صفحة تقوم على علاقات دولية متوازنة واحترام متبادل مع .

