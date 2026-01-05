تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

مندوب فنزويلا: اختطاف مادورو انتهاك صارخ للقانون الدولي

Lebanon 24
05-01-2026 | 13:20
طالب مندوب  فنزويلا لدى الأمم المتحدة سامويل مونكادا بإلزام الولايات المتحدة باحترام حصانة الرئيس  نيكولاس مادورو وزوجته والإفراج الفوري عنهما.

وقال مونكادا: "إن جمهورية فنزويلا تعرضت لهجوم مسلح غير شرعي يفتقر إلى أي مبرر قانوني من حكومة الولايات المتحدة".

وأضاف أن "اختطاف رئيس الجمهورية من قبل الولايات المتحدة انتهاك مباشر للقانون الدولي".

وقال مونكادا إن ما حدث في 3 كانون الثاني من اختطاف مادورو وزوجته، و"العمل العسكري غير المبرر على بلادنا، انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة".

واعتبر أن "المخاطر لا تقتصر اليوم على سيادة فنزويلا بل تشمل مصداقية القانون الدولي".

ولفت مونكادا إلى أن "السلام الدولي لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي ومن دون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية". (ارم نيوز)
الولايات المتحدة

نيكولاس مادورو

الأمم المتحدة

السلام الدولي

ارم نيوز

الجمهوري

جمهورية

