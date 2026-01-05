مندوب فنزويلا: اختطاف مادورو انتهاك صارخ للقانون الدولي

طالب مندوب لدى مونكادا بإلزام باحترام حصانة الرئيس وزوجته والإفراج الفوري عنهما.



وقال مونكادا: "إن فنزويلا تعرضت لهجوم مسلح غير شرعي يفتقر إلى أي مبرر قانوني من حكومة الولايات المتحدة".



وأضاف أن "اختطاف رئيس الجمهورية من قبل الولايات المتحدة انتهاك مباشر للقانون الدولي".



وقال مونكادا إن ما حدث في 3 كانون الثاني من اختطاف وزوجته، و"العمل العسكري غير المبرر على بلادنا، انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة".



واعتبر أن "المخاطر لا تقتصر اليوم على سيادة فنزويلا بل تشمل مصداقية القانون الدولي".



ولفت مونكادا إلى أن " لن يدوم إلا باحترام القانون الدولي ومن دون ازدواجية معايير أو تفسيرات انتقائية". (ارم نيوز)



