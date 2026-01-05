تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

عمره 92 عاما.. معلومات عن القاضي الذي يحاكم مادورو

Lebanon 24
05-01-2026 | 13:33
Doc-P-1464255-639032421877066028.png
Doc-P-1464255-639032421877066028.png photos 0
يتولى قاضي المحكمة الأميركية في نيويورك ألفين هيلرستين رئاسة الجلسة الأولى للرئيس الفنزويلي السابق نيكولاس مادورو، في قضية تُعد من أبرز محطات مسيرته القضائية الممتدة لنحو ثلاثة عقود.

هيلرستين، البالغ 92 عاماً، نظر خلال سنوات عمله في قضايا وُصفت بالثقيلة، بينها ملفات مرتبطة بالرئيس الأميركي دونالد ترامب وهجمات 11 سبتمبر.

وتولى القاضي تلاوة لائحة الاتهام على مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في خطوة تفتح مساراً قضائياً ظل معلقاً ست سنوات منذ أن وجه الادعاء الأميركي أول لائحة اتهام بحق مادورو عام 2020، قبل أن يتمكن من تفادي الاعتقال طوال تلك الفترة.
القاضي الفيدرالي الأميركي ألفين هيلرستين

وخلال السنوات الماضية، أشرف هيلرستين على قضايا عدد من المتهمين المشاركين في القضية نفسها. ففي نيسان 2024، حكم على الجنرال الفنزويلي المتقاعد كليفر ألكالا بالسجن لأكثر من 21 عاماً، كما يُفترض أن يصدر في 23 شباط المقبل حكمه بحق المدير السابق للاستخبارات العسكرية الفنزويلية اللواء المتقاعد هوغو كارفاخال.

ويُعد هيلرستين من بين أقدم القضاة الفيدراليين، إذ عُيّن عام 1998 من قبل الرئيس بيل كلينتون، وفي عام 2011 أصبح قاضياً أولاً.

وبحسب ما أظهرته ملفات المحكمة، استعان مادورو بمحامي الدفاع الجنائي الأميركي المعروف باري بولاك لتمثيله في الإجراءات الجنائية في نيويورك. (سكاي نيوز)

 
