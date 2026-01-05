تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

أردوغان لترامب: لا يجب جر فنزويلا إلى عدم الاستقرار بعد الإطاحة بمادورو

Lebanon 24
05-01-2026 | 14:10
A-
A+
Doc-P-1464266-639032442279016839.jfif
Doc-P-1464266-639032442279016839.jfif photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين، إنه أبلغ نظيره الأمريكي دونالد ترامب، خلال اتصال هاتفي، بضرورة عدم جر فنزويلا إلى حالة من عدم الاستقرار بعد الإطاحة بزعيمها نيكولاس مادورو، مؤكدا أهمية الحفاظ على النظام الدولي القائم على قواعد.


وفي حديث أردوغان بعد اجتماع لمجلس الوزراء، قال أيضا إن أنقرة ستقف إلى جانب الشعب الفنزويلي، بحسب وكالة "رويترز".

وذكر أن مادورو والشعب الفنزويلي أظهرا في الماضي أنهما صديقان للأمة التركية، وأن انتهاك سيادة الدول والقوانين الدولية قد يُحدث مشكلات عالمية كبيرة. 

 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بعد الإطاحة بمادورو... فنزويلا تطلق حملة ملاحقات بحق داعمي الهجوم الأميركي
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
مادورو: التصعيد ضد فنزويلا لا يتعلّق بمادورو بل بالنفط الذي يريدونه والذهب والمعادن النادرة والثروة
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: إسرائيل ترحب بالإطاحة بمادورو لأنه ترأس "شبكة من المخدرات والإرهاب"
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24
سي إن إن عن مصدر: المعارضة الفنزويلية وضعت خططا لما بعد الإطاحة بمادورو تمت مشاركتها مع مسؤولين في إدارة ترامب
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 00:31:35 Lebanon 24 Lebanon 24

رجب طيب أردوغان

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

طيب أردوغان

التركية

أردوغان

رجب طيب

دونالد

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:18 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-01-05
Lebanon24
16:43 | 2026-01-05
Lebanon24
16:42 | 2026-01-05
Lebanon24
16:24 | 2026-01-05
Lebanon24
16:18 | 2026-01-05
Lebanon24
16:17 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24