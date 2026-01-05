تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
رئيسة فنزويلا المؤقتة تزور الجنود المصابين في الهجوم الأميركي
Lebanon 24
05-01-2026
|
15:07
زارت رئيسة
فنزويلا
المؤقتة ديلسي
رودريغيز
الجنود الذين أصيبوا خلال الهجوم الأمريكي مطلع هذا الأسبوع.
وكان
وزير الدفاع
فلاديمير
بادرينو بصحبة رودريغيز خلال زيارتها إلى مستشفى عسكري بالعاصمة كاراكاس، اليوم الاثنين، على ما ذكرت
وكالة الأنباء
الفنزويلية الرسمية.
ولم تعلن الحكومة الفنزويلية حتى الآن عدد الأشخاص الذين قُتلوا أو أصيبوا خلال العملية العسكرية
الأمريكية
للقبض على الرئيس
نيكولاس مادورو
، يوم السبت الماضي.
ونقلت صحيفة "
نيويورك
تايمز" الأمريكية عن مسؤول فنزويلي رفيع قوله إن 80 شخصًا لقوا حتفهم خلال العملية.
وبحسب حكومة هافانا، لقي 32 كوبيا حتفهم خلال الهجوم الأمريكي.
وتنتشر قوات أمن كوبية في فنزويلا منذ سنوات، وكانت تتولى مسؤولية الأمن الشخصي لمادورو، فضلا عن حفظ النظام في صفوف القوات المسلحة الفنزويلية. (ارم نيوز)
