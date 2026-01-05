رئيسة فنزويلا المؤقتة تزور الجنود المصابين في الهجوم الأميركي

زارت رئيسة المؤقتة ديلسي الجنود الذين أصيبوا خلال الهجوم الأمريكي مطلع هذا الأسبوع.



وكان بادرينو بصحبة رودريغيز خلال زيارتها إلى مستشفى عسكري بالعاصمة كاراكاس، اليوم الاثنين، على ما ذكرت الفنزويلية الرسمية.



ولم تعلن الحكومة الفنزويلية حتى الآن عدد الأشخاص الذين قُتلوا أو أصيبوا خلال العملية العسكرية للقبض على الرئيس ، يوم السبت الماضي.



ونقلت صحيفة " تايمز" الأمريكية عن مسؤول فنزويلي رفيع قوله إن 80 شخصًا لقوا حتفهم خلال العملية.



وبحسب حكومة هافانا، لقي 32 كوبيا حتفهم خلال الهجوم الأمريكي.



وتنتشر قوات أمن كوبية في فنزويلا منذ سنوات، وكانت تتولى مسؤولية الأمن الشخصي لمادورو، فضلا عن حفظ النظام في صفوف القوات المسلحة الفنزويلية. (ارم نيوز)



