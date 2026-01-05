فنزويلا تعلن "انتصارًا قانونيًا" في مجلس الأمن بعد الهجوم الأميركي

رأى جيل أن بلاده خرجت منتصرة من جلسة ، بعد إقرار غالبية المواقف الدولية بأن العملية الأميركية التي انتهت باعتقال الرئيس تشكّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.



وقال جيل، في منشور عبر منصة " "، إن "الحق انتصر مجدداً داخل "، معتبراً أن حققت "نصراً مشروعاً وواضحاً" على المستوى الدولي.



وأضاف أن خلص إلى أن هجوم الثالث من كانون الثاني مثّل انتهاكاً لميثاق ، وللقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن كونه مساساً مباشراً بحصانة رئيس دولة.



وشدد وزير الخارجية الفنزويلي على أنه "لم يكن هناك مجال للتلاعب أو ازدواجية المعايير"، مؤكداً أن القانون كان إلى جانب فنزويلا، وأن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها في المحافل الدولية.

