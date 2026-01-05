تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

فنزويلا تعلن "انتصارًا قانونيًا" في مجلس الأمن بعد الهجوم الأميركي

Lebanon 24
05-01-2026 | 16:18
A-
A+
Doc-P-1464307-639032519223653791.jpg
Doc-P-1464307-639032519223653791.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
رأى وزير الخارجية الفنزويلي إيفان جيل أن بلاده خرجت منتصرة من جلسة مجلس الأمن الدولي، بعد إقرار غالبية المواقف الدولية بأن العملية الأميركية التي انتهت باعتقال الرئيس نيكولاس مادورو تشكّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.

وقال جيل، في منشور عبر منصة "تلغرام"، إن "الحق انتصر مجدداً داخل مجلس الأمن"، معتبراً أن فنزويلا حققت "نصراً مشروعاً وواضحاً" على المستوى الدولي.

وأضاف أن المجتمع الدولي خلص إلى أن هجوم الثالث من كانون الثاني مثّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة، وللقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن كونه مساساً مباشراً بحصانة رئيس دولة.

وشدد وزير الخارجية الفنزويلي على أنه "لم يكن هناك مجال للتلاعب أو ازدواجية المعايير"، مؤكداً أن القانون كان إلى جانب فنزويلا، وأن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها في المحافل الدولية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ممثلة كولومبيا أمام مجلس الأمن: ندين الهجوم الأميركي على فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
"رويترز": فنزويلا تطلب من مجلس الأمن عقد اجتماع لمناقشة العدوان الأميركي المستمرّ
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس مجلس الأمن الروسي: تحركات ترامب في فنزويلا غير قانونية
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24
جنوب إفريقيا: ندعو مجلس الأمن الدولي للاجتماع بعد العمل العسكري الأميركي الأحادي في فنزويلا
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 04:25:52 Lebanon 24 Lebanon 24

مجلس الأمن الدولي

جلسة مجلس الأمن

نيكولاس مادورو

المجتمع الدولي

الأمم المتحدة

وزير الخارجية

الأمن الدولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:43 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:42 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:24 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
16:17 | 2026-01-05 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:59 | 2026-01-05
Lebanon24
16:43 | 2026-01-05
Lebanon24
16:42 | 2026-01-05
Lebanon24
16:24 | 2026-01-05
Lebanon24
16:17 | 2026-01-05
Lebanon24
16:00 | 2026-01-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24