عربي-دولي
فنزويلا تعلن "انتصارًا قانونيًا" في مجلس الأمن بعد الهجوم الأميركي
Lebanon 24
05-01-2026
|
16:18
رأى
وزير الخارجية
الفنزويلي
إيفان
جيل أن بلاده خرجت منتصرة من جلسة
مجلس الأمن الدولي
، بعد إقرار غالبية المواقف الدولية بأن العملية الأميركية التي انتهت باعتقال الرئيس
نيكولاس مادورو
تشكّل خرقاً واضحاً للقانون الدولي.
وقال جيل، في منشور عبر منصة "
تلغرام
"، إن "الحق انتصر مجدداً داخل
مجلس الأمن
"، معتبراً أن
فنزويلا
حققت "نصراً مشروعاً وواضحاً" على المستوى الدولي.
وأضاف أن
المجتمع الدولي
خلص إلى أن هجوم الثالث من كانون الثاني مثّل انتهاكاً لميثاق
الأمم المتحدة
، وللقانون الدولي الإنساني، ولمبادئ حقوق الإنسان، فضلاً عن كونه مساساً مباشراً بحصانة رئيس دولة.
وشدد وزير الخارجية الفنزويلي على أنه "لم يكن هناك مجال للتلاعب أو ازدواجية المعايير"، مؤكداً أن القانون كان إلى جانب فنزويلا، وأن بلاده ستواصل الدفاع عن سيادتها وحقوقها في المحافل الدولية.
مجلس الأمن الدولي
جلسة مجلس الأمن
نيكولاس مادورو
المجتمع الدولي
الأمم المتحدة
وزير الخارجية
الأمن الدولي
