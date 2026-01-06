احتجز فيه شخصيات بارزة.. إيداع مادورو وزوجته في "سجن الرعب"!

بات الرئيس الفنزويلي الموقوف نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس أحدث نزيلين من الشخصيات البارزة يتم احتجازهما في السجن في بروكلين الذي يتعرض لانتقادات منتظمة بسبب مرافقه المتهالكة والمشكلات المتكررة المرتبطة بالحصول على الرعاية والعنف والإشراف غير الكافي.



وبعدما دفع مادورو وزوجته ببراءتهما أمس الإثنين من تهمة الاتجار بالمخدرات وغيرها من الاتهامات، أمر قاض فيدرالي في باحتجازهما في هذا السجن الضخم حتى إشعار آخر.



وبقدرة استيعابية تبلغ 1600 سجين، يُعد السجن الفيدرالي في بروكلين المنشأة الوحيدة في مدينة نيويورك المخصصة لاحتجاز الأشخاص الذين يواجهون محاكمة فيدرالية.



ومن بين الذين احتجزوا فيه في الآونة الأخيرة نجم الهيب هوب الأميركي شون "ديدي" كومز المعروف بـ"بي ديدي" وشريكة جيفري إبستين غيلاين ماكسويل، ورئيس سابق آخر من أميركا اللاتينية متهم بالاتجار بالمخدرات وهو خوان أورلاندو هيرنانديز من هندوراس الذي استفاد من عفو منحه إياه الرئيس الأميركي أخيرا.



وشهد هذا السجن سلسلة من الحوادث، بما فيها انقطاع الكهربائي في منتصف شتاء قارس في عام 2019 وحادثة طعن أودت بحياة سجينين في العام 2024.



وأخيرا، بدأت السلطات تحتجز فيه مهاجرين غير نظاميين في إطار حملة المتواصلة على الهجرة.





