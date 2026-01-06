تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

خاص

تقرير لـ"The Spectator": القبض على مادورو لم يكن متعلقاً بالنفط

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

|
Lebanon 24
06-01-2026 | 05:30
A-
A+
Doc-P-1464433-639032902293429124.jpg
Doc-P-1464433-639032902293429124.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
ذكرت صحيفة "The Spectator" البريطانية أن "صورة نيكولاس مادورو في الحجز الأميركي أعادت إلى الأذهان حتما أشباح الماضي في السياسة الخارجية. وكما هو الحال مع العراق في عام 2003، انتشر شعار الإمبريالية الأميركية وسياستها الخارجية القائمة على "الدم مقابل النفط" على وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن تهدأ الأمور في كاراكاس. وقد أعلنت صحيفة الغارديان أن "الضربات الجوية الليلية على فنزويلا"، و"إعلان ترامب الإمبريالي الجديد بأن الولايات المتحدة ستدير البلاد وتبيع نفطها، قد انتهكا القانون الدولي والأعراف العالمية بشكل صارخ". هذا نقد مريح وحنين إلى الماضي، يعود بنا إلى أيام 2003 الزاهية، وهو أيضاً خاطئ بشكل خطير".

وبحسب الصحيفة، "إن اعتبار الإطاحة الدرامية بالنظام الفنزويلي مجرد غارة على الموارد يُعدّ فهماً خاطئاً للتحول الجذري في الاستراتيجية الأميركية الكبرى. فلم تقم واشنطن بإسقاط الدولة الفنزويلية لحاجتها إلى المزيد من النفط، بل فعلت ذلك استعداداً لحرب محتملة مع الصين. في الواقع، تنهار نظرية "الإمبريالية النفطية" أمام البيانات الأساسية. لم تعد الولايات المتحدة عملاقًا متعطشًا للطاقة كما كانت في أواخر القرن العشرين، فتكساس وحدها تُنتج الآن ما يقارب 43% من إنتاج النفط الخام الأميركي، وتستحوذ على 31% من طاقتها التكريرية. لذا، فإن الضرورة الاستراتيجية ليست الاستيلاء على النفط الخام الفنزويلي، الذي يتميز بثقله وصعوبة تكريره، بل حماية البنية التحتية الأميركية".

وتابعت الصحيفة، "تقع مجمعات التكرير والتصدير الضخمة على ساحل خليج المكسيك الأميركي، والتي تُعدّ شريان الحياة للاقتصاد الغربي، على مقربة خطيرة من الساحل الفنزويلي. وفي عصر الصواريخ الفرط الصوتية والذخائر المتسكعة، لم يعد الكاريبي بحيرة سياحية هادئة، بل أصبح جبهة جنوبية هشة. الحسابات في البنتاغون بسيطة وعقلانية تمامًا: المسافة من شمال فنزويلا إلى هيوستن تبلغ حوالي 3300 كيلومتر، أما إلى قناة بنما، فهي بالكاد تبلغ 1100 كيلومتر. هنا يبرز التنافس بين القوى العظمى وبكين في الحسابات. فعلى مدى العقدين الماضيين، وبينما كانت واشنطن غارقة في مستنقع الشرق الأوسط، كانت جمهورية الصين الشعبية تكسب بهدوء ولاء دول نصف الكرة الغربي. 
الأرقام مذهلة، ففي عام 2024، بلغ حجم التبادل التجاري بين الصين ومجموعة دول أميركا اللاتينية والكاريبي (سيلاك) 551 مليار دولار. وبشكل أدق، استحوذت فنزويلا على نحو 44% من إجمالي تمويل التنمية الصيني في المنطقة منذ عام 2005".

وأضافت الصحيفة، "لم يكن مادورو مجرد منبوذ اشتراكي، بل كان مالكًا استراتيجيًا، فقد منح جيش التحرير الشعبي الصيني موطئ قدم في الفناء الخلفي للولايات المتحدة، ولم يكن السيناريو الكابوسي للمخططين الأميركيين فنزويلا اشتراكية، بل فنزويلا مُسلحة، قاعدة كاريبية تضم قدرات استخباراتية صينية، وقاذفات بعيدة المدى، أو بطاريات صواريخ. إذا كانت الاشتراكية هي التهديد، فلماذا استهداف فنزويلا دون كوبا؟ يرتبط هذا القلق ارتباطًا وثيقًا بمستقبل تايوان، ويدرك المخططون الحربيون الأميركيون أن أي نزاع في بحر الصين الجنوبي لن يبقى محصورًا في نطاق ضيق. فإذا حاولت البحرية الأميركية فرض حصار على مضيق ملقا أو الدفاع عن تايبيه، فسيكون رد بكين هو تهديد الأراضي الأميركية أو إمدادها اللوجستي لإجبارها على قبول تسوية تفاوضية. بإمكان فنزويلا المعادية، المسلحة بأنظمة منع الوصول/حرمان الحركة من المنطقة الصينية (A2/AD)، أن تحتجز ساحل الخليج رهينة، مما يحد فعلياً من القوة الأميركية قبل أن تغادر مجموعة حاملات الطائرات الميناء". 

وبحسب الصحيفة، "علاوة على ذلك، تعتمد الخدمات اللوجستية لحرب المحيط الهادئ اعتمادًا كبيرًا على قناة بنما. لطالما أثارت التوسعات التجارية للشركات الصينية في بنما قلق واشنطن، ومع امتلاك كيانات مختلفة مقرها هونغ كونغ مصالح في موانئ على طرفي القناة (بالبوا وكريستوبال)، فإن خطر الإغلاق خلال الأزمات وارد. إذا أُغلقت القناة، سيُضطر الأسطول الأميركي للإبحار عبر مضيق ماجلان، وبإزاحة مادورو، تُنهي الولايات المتحدة فعلياً أي محاولة صينية محتملة لفرض قبضتها على منطقة الكاريبي. تُقدّم العملية ظاهرياً على أنها إجراءٌ لإنفاذ القانون ضد "الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، لكنها تخدم غرضين. فقد وفّرت لائحة الاتهام التي تُفصّل 25 عاماً من تهريب الكوكايين برعاية الدولة غطاءً قانونياً، إلا أن التوقيت يكشف عن النوايا الجيوسياسية. هذا تطبيقٌ جديدٌ وحازمٌ لمبدأ مونرو، يُشير إلى تراجعٍ عن دور "الشرطي العالمي" وتحوّلٍ نحو "الحصن الإقليمي". وأشارت إدارة ترامب إلى أنها قد تتغاضى عن الفوضى في دونباس أو بلاد الشام، ومع ذلك، لن تتسامح مع قيام منافس ند لها بإنشاء قاعدة عمليات متقدمة في الأميركيتين". 

وتابعت الصحيفة، "يُمثل سقوط مادورو أيضاً صفعة قوية للكرملين، وإن كان أقل ضرراً استراتيجياً على موسكو منه على بكين. فبينما تفقد روسيا منصةً لعرض قوتها وحليفاً خطابياً كان يُضفي شرعية على استبداد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فإن الصين هي التي تتكبد الخسارة المادية، فقد تبددت جهود بكين الدؤوبة والمكلفة في بناء النفوذ بين ليلة وضحاها. في نهاية المطاف، كان القبض على مادورو خطوة تمهيدية، بمثابة تصفية حسابات تمهيداً لمنافسة طويلة الأمد بين القوى العظمى، وقد قررت الولايات المتحدة أنه إذا كان لا بد لها من مواجهة التنين في المحيط الهادئ، فلن تسمح له بأن يضغط عليها في منطقة الكاريبي". 
Advertisement
المصدر: خاص "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
تقرير لـ"The Spectator" يُحذر: استعدوا لـ"اللا سلم" في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Guardian": لبنان معبر اوروبا لاستعادة صدقيتها في الشرق الأوسط
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
عن هوس إيران بإسرائيل.. هذا ما كشفه تقرير لـ"The Spectator"
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph": بعد اعتقال مادورو.. ترامب يستعد لخوض أكبر تحدٍ له حتى الآن
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 16:17:23 Lebanon 24 Lebanon 24

خاص

إقتصاد

عربي-دولي

صحافة أجنبية

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

الولايات المتحدة

الشرق الأوسط

البريطانية

الأميركيين

البريطاني

جمهورية

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:05 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:00 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:40 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:23 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة رنا قرعة قربان - Rana Karaa Korban

أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
09:15 | 2026-01-06
Lebanon24
09:05 | 2026-01-06
Lebanon24
09:00 | 2026-01-06
Lebanon24
08:40 | 2026-01-06
Lebanon24
08:23 | 2026-01-06
Lebanon24
08:15 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24