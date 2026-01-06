رجال مادورو الأقدر على حكم فنزويلا.. تقرير سري اميركي يكشف تفاصيل المشاورات

أظهر تقييم استخباراتي أميركي سري حديث أن كبار أعضاء نظام — بمن فيهم نائبته ديلسي في أفضل موقع لقيادة حكومة مؤقتة في كاراكاس والحفاظ على الاستقرار على المدى القريب، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.



فبحسب اثنين من هؤلاء الأشخاص، تم عرض هذا التحليل الذي أعدته وكالة الاستخبارات المركزية على ودائرة صغيرة من كبار مسؤولي الإدارة.



ما دفع ترامب على ما يبدو إلى دعم نائبة مادورو بدلاً من زعيمة الحائزة على للسلام، وفقًا لبعض المصادر.

كما ألمح هذا التقييم إلى السبب الذي دفع ترامب لعدم دعم مسعى المعارضة السيطرة على الحكم في عقب العملية العسكرية الأميركية الجريئة الأسبوع الماضي للقبض على مادورو ونقله إلى للمحاكمة، حسب ما أوردت صحيفة " "

Advertisement

إذ اقتنع ترامب بأن الاستقرار القريب في فنزويلا لا يمكن الحفاظ عليه إلا إذا كان بديل مادورو يحظى بدعم القوات المسلحة والنخب الأخرى في البلاد.إلى ذلك، ذكر التقرير الاستخباراتي، رودريغيز وشخصين آخرين من كبار مسؤولي النظام كحكام مؤقتين محتملين يمكنهم الحفاظ على النظام، وفق ما كشف مسؤولون مطلعون على التقرير.لكنهم لم يحددوا هوية المسؤولين الآخرين، لكن إلى جانب رودريغيز، يُعتبر ديوسدادو كابييو ووزير الدفاع بادريينو من أبرز الشخصيات النافذة.