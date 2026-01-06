بينهم لبناني.. إليكم أبرز الشخصيات في النظام الاشتراكي الفنزويلي بعد القبض على مادورو

قلب القبض المفاجئ على نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس، في عملية أميركية قبل الفجر داخل فنزويلا، هرم السلطة في البلاد، فغاب الرأس السياسي للنظام من دون أن تختفي أدواته. وبقيت في كاراكاس دائرة متماسكة من مسؤولين مدنيين وعسكريين واستخباراتيين شكّلوا لسنوات عمود الحكم، ويتقدمون اليوم لإدارة ما تبقى من النظام الاشتراكي الذي قاده مادورو، عبر مفاتيح السلاح والمحاكم والاستخبارات والشارع.

ونشر موقع "miami herald" أهم أسماء وتأتي على الشكل التالي:تولت ديلسي إلوينا رودريغيز غوميز منصب الرئيسة المؤقتة لفنزويلا، وأدت اليمين الدستورية في 5 كانون الثاني بعد اعتقال لمادورو وإزاحته. وجاء تعيينها عقب أمر من المحكمة العليا الفنزويلية لضمان استمرارية الحكم في ظل الأزمة السياسية غير المسبوقة. تُعدّ رودريغيز، السياسية والمحامية الفنزويلية المخضرمة المولودة في كاراكاس عام 1969، شخصيةً محوريةً في الحكومة الاشتراكية لأكثر من عقدين. شغلت منصب نائب الرئيس منذ عام 2018، وتولت سلسلةً من المناصب العليا، بما في ذلك وزيرة الخارجية، ووزيرة الاقتصاد والمالية، ووزيرة النفط. وقبل ذلك، ترأست الجمعية الوطنية التأسيسية الموالية للحكومة، وعملت في مجال الاتصالات والدبلوماسية في عهد كلٍّ من هوغو تشافيز ومادورو. تُعرف رودريغيز بعلاقاتها الوثيقة مع النخبة العسكرية والسياسية في فنزويلا، ودورها في إدارة الاقتصاد في ظل العقوبات وعدم الاستقرار المزمن. وقد فرضت الحكومات الغربية عقوبات عليها في الماضي لدورها في دعم نظام مادورو. منذ توليها الرئاسة المؤقتة، واجهت ضغوطاً شديدة من الولايات المتحدة واللاعبين الرئيسيين في السياسة الداخلية، حيث رفضت في بعض الأحيان التدخل الأمريكي بينما أعربت لاحقاً عن استعدادها للحوار، مما يعكس توترات عميقة بشأن التوجه المستقبلي لفنزويلا.طارق ويليام صعب هو المدعي العام لفنزويلا، وأحد أبرز الشخصيات المدنية في هيكل السلطة. شاعر وناشط يساري سابق، دخل معترك السياسة عبر الحركة البوليفارية، وبرز على المستوى الوطني كنائب في البرلمان، ثم كمفوض للمظالم. في عام ٢٠١٧، عُيّن مدعياً عاماً من قبل الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة، بعد إقالة سلفه، وهي خطوة لاقت انتقادات واسعة النطاق باعتبارها غير دستورية. بصفته مدعياً عاماً، شكّل صعب ركيزة قانونية أساسية لحكومة نيكولاس مادورو، حيث أشرف على قضايا ضد قادة المعارضة والمتظاهرين والصحفيين ونشطاء المجتمع المدني. وتتهم منظمات حقوق الإنسان مكتبه بتسهيل الاضطهاد السياسي وتوفير غطاء قانوني للانتهاكات التي ترتكبها قوات الأمن، بما في ذلك التعذيب والاعتقال التعسفي، وهي اتهامات ينفيها بشدة، ويصوّر عمله على أنه دفاع عن النظام والسيادة.يُعدّ خورخي رودريغيز، رئيس الجمعية الوطنية، شخصية محورية في بنية السلطة في فنزويلا في عهد تشافيز ، وأحد أكثر الشخصيات السياسية نفوذاً خلال العقدين الماضيين. درس رودريغيز الطب النفسي، ودخل معترك السياسة في حكومة هوغو تشافيز، حيث برز أولاً كرئيس للمجلس الوطني للانتخابات، وأشرف على انتخابات شككت فيها المعارضة مراراً. ثم شغل منصب عمدة كاراكاس ووزير الاتصالات، ليصبح استراتيجياً بارزاً ومدافعاً علنياً عن مشروع تشافيز البوليفاري. في عهد مادورو، عزز رودريغيز دوره كمفاوض بارع ووسيط نفوذ. قاد وفودًا حكومية في محادثات مع المعارضة وقادة أجانب، مُرسخًا مكانته كموالٍ متشدد ومخطط استراتيجي براغماتي في آن واحد. في عام ٢٠٢١، تولى رئاسة الجمعية الوطنية بعد انتخابات قاطعتها معظم أحزاب المعارضة. يُنظر إلى رودريغيز على نطاق واسع كواحد من أكثر شخصيات النظام انضباطًا ودهاءً وثباتًا، إذ يجمع بين الالتزام الأيديولوجي وحسّ سياسي مرهف للبقاء السياسي.يُعدّ فلاديمير بادرينو لوبيز، الفنزويلي، الشخصية العسكرية الأقوى في البلاد، وركنًا أساسيًا في نظام شافيز الحاكم. ضابطٌ محترفٌ تلقى تدريبه في الجيش، وتدرّج بثبات في الرتب العسكرية، وعُيّن وزيرًا للدفاع عام 2014 من قبل مادورو، وهو المنصب الذي شغله لفترة أطول من أي سلف. ويعكس طول مدة بقائه في منصبه دوره المحوري في ضمان ولاء القوات المسلحة خلال سنوات من الأزمات السياسية والاحتجاجات الجماهيرية والعقوبات الدولية والانهيار الاقتصادي. قدّم بادرينو لوبيز نفسه كواجهة علنية لتحالف الجيش مع حكومة مادورو، مندداً مراراً وتكراراً بحركات المعارضة والضغوط الأمريكية باعتبارها تهديداً للسيادة الوطنية. وقد أشرف على توسيع دور الجيش في الحكم المدني، بما في ذلك السيطرة على توزيع الغذاء والموانئ والتعدين والصناعات الحكومية الرئيسية. ويتهمه منتقدوه بالتساهل مع القمع وتسييس القوات المسلحة، بينما يصوره مؤيدوه كشخصية استقرار. ويجعله نفوذه فاعلاً حاسماً في أي انتقال سياسي مستقبلي.يُعدّ ديوسدادو كابيلو، وزير الداخلية الفنزويلي، أحد أقوى الشخصيات وأكثرها هيبةً في النخبة الحاكمة بالبلاد، ويُعرف بأيديولوجيته المتشددة ونفوذه العميق على أجهزة الأمن. كان كابيلو ضابطًا عسكريًا سابقًا وحليفًا مقربًا لهوغو تشافيز، وبرز نجمه بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي قادها تشافيز عام 1992، وشغل مناصب رئيسية، من بينها نائب الرئيس، وحاكم ولاية ميراندا، ورئيس الجمعية الوطنية. في عهد مادورو، ظل كابيلو ركيزة أساسية للنظام، يمارس سلطته لا عبر ألقاب رسمية، بل عبر شبكات الولاء داخل القوات المسلحة وأجهزة المخابرات والحزب الحاكم. وبصفته زعيماً لفترة طويلة للحزب الاشتراكي الموحد الفنزويلي ومقدم برنامج " كون إل مازو داندو" (الضرب بالهراوة) التلفزيوني، فقد هدد علناً معارضيه وصحفيين ومعارضين. وفي ظل العقوبات الدولية، واتهامات السلطات الأميركية له بالفساد وتهريب المخدرات - وهي اتهامات ينفيها - يُنظر إلى كابيلو على نطاق واسع باعتباره منفذاً للنظام وضامناً رئيسياً لبقائه.مسؤول استخباراتي رفيع المستوى مرتبط بجهاز الأمن الداخلي للنظام. وهو ضابط مخضرم ذو صلات وثيقة بعمليات مكافحة التجسس والأمن الداخلي، وقد ارتبط اسمه بهياكل الاستخبارات المدنية والعسكرية في فنزويلا التي تلعب دورًا محوريًا في مراقبة المعارضين السياسيين واحتجازهم واستجوابهم. تُعرّف منظمات حقوق الإنسان ماركانو تاباتا على نطاق واسع بأنه جزء من هيكل القيادة الذي يُشرف على مراكز الاحتجاز التي يُحتجز فيها سجناء سياسيون، بما في ذلك مرافق متهمة بانتهاكات منهجية وتعذيب. وقد فرضت عليه الولايات المتحدة وحكومات أخرى عقوبات بسبب تورطه المزعوم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية وإساءة معاملة المحتجزين، وهي اتهامات ينفيها هو والحكومة الفنزويلية. على الرغم من أنه أقل ظهوراً للجمهور بكثير من شخصيات مثل ديوسدادو كابيلو أو فلاديمير بادرينو لوبيز، إلا أن ماركانو تاباتا يعتبر فاعلاً عملياتياً مهماً داخل النظام الأمني للنظام، حيث يمثل الطبقة التكنوقراطية المبهمة للسلطة التي تدعم السيطرة السياسية من خلال الاستخبارات والقمع بدلاً من السياسة العامة.مسؤول استخباراتي وعسكري فنزويلي رفيع سابق، ارتبط اسمه منذ فترة طويلة بشبكات النظام المالية والأمنية الغامضة. وهو لواء متقاعد في الجيش، خدم في الاستخبارات العسكرية، وشغل لاحقًا مناصب مؤثرة في أجهزة الدفاع والأمن الداخلي الفنزويلية خلال عهدي تشافيز ومادورو. صنّفت السلطات الأميركية مارتن كوسيط رئيسي في عمليات فساد وغسيل أموال مرتبطة بالنظام الفنزويلي. وفي عام ٢٠١٨، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات عليه بتهمة مساعدة مسؤولين رفيعي المستوى في نقل وإخفاء أموال غير مشروعة إلى الخارج، لا سيما من خلال عمليات مالية معقدة تشمل ولايات قضائية أجنبية. وقد نفى مارتن ارتكاب أي مخالفات، ورفضت السلطات الفنزويلية هذه الاتهامات واعتبرتها ذات دوافع سياسية. على عكس الشخصيات العامة الأخرى في النظام، عمل مارتن في الغالب من وراء الكواليس، مجسداً حلقة الوصل بين الاستخبارات المالية التي ساعدت في دعم النظام وسط العقوبات والانهيار الاقتصادي. توضح قضيته كيف أن السلطة في فنزويلا غالباً ما تتدفق عبر قنوات عسكرية واستخباراتية مبهمة بدلاً من المناصب السياسية الرسمية.ضابطة عسكرية وسياسية فنزويلية رفيعة المستوى، تُعدّ من أبرز قيادة النظام. برتبة أميرال، تدرّجت في الرتب العسكرية حتى أصبحت أول امرأة تتولى منصب وزيرة الدفاع في فنزويلا عام 2013 في عهد تشافيز. ثم شغلت لاحقاً عدة مناصب مدنية رفيعة، منها وزيرة الداخلية والعدل، وحاكمة ولاية لارا، ورئيسة بلدية كاراكاس. طوال مسيرتها المهنية، كانت ميلينديز من أشد المدافعين عن المشروع البوليفاري، حيث أشرفت على الأمن الداخلي وقوات الشرطة وعمليات الطوارئ خلال فترات الاضطرابات السياسية. وكثيراً ما ظهرت في طليعة استجابات الحكومة للاحتجاجات والكوارث الطبيعية وحملات القمع الأمني. ويتهمها منتقدوها بالتواطؤ في القمع وانتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبتها قوات الأمن الخاضعة لسلطتها، وهي اتهامات تنفيها بشدة. يعكس مسار ميلينديز العسكرة العميقة للمؤسسات المدنية في فنزويلا والدور المحوري الذي تلعبه القوات المسلحة في دعم حكم شافيز.يُعدّ الجنرال دومينغو هيرنانديز لاريز ، وهو جنرال رفيع المستوى في الجيش الفنزويلي ، أحد أبرز الشخصيات في القيادة العسكرية للبلاد. ضابط مخضرم يتمتع بخبرة عقود في الخدمة العسكرية، عُيّن في عام 2021 قائداً للقيادة العملياتية الاستراتيجية للقوات المسلحة، وهي الجهة المسؤولة عن الإشراف على جميع العمليات العسكرية، ما يجعله خاضعاً لسلطة الرئيس مباشرة. في هذا المنصب، تولى هيرنانديز لاريز مسؤولية تنسيق الأمن الداخلي ومراقبة الحدود والانتشار العسكري، وأصبح صوتاً بارزاً في الدفاع عن حكومة مادورو في مواجهة تحديات المعارضة والضغوط الخارجية. وقد استخدم وسائل التواصل الاجتماعي بشكل متكرر للإعلان عن عمليات ضد التعدين غير القانوني والتهريب والجماعات المسلحة، مصوراً المعارضة والعقوبات الدولية على أنها تهديدات للسيادة الوطنية. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هيرنانديز لاريز بتهمة تورطه المزعوم في انتهاكات لحقوق الإنسان، بما في ذلك أعمال ضد المدنيين ومجتمعات السكان الأصليين، وهي مزاعم تنفيها الحكومة الفنزويلية. ويجعله منصبه شخصية محورية في الحفاظ على ولاء الجيش للنظام.السياسي المخضرم المؤيد لتشافيز والمعروف بتشدده الأمني، حلقة الوصل الرئيسية للنظام مع الجماعات المسلحة اليسارية العاملة في البلاد، مثل جيش التحرير الوطني وأعضاء منشقين عن القوات المسلحة الثورية الكولومبية (فارك). وارتبطت مسيرته المهنية ارتباطًا وثيقًا بأجهزة الشرطة والرقابة الداخلية في فنزويلا. وبصفته ضابط شرطة سابقًا، اكتسب برنال شهرة واسعة على المستوى الوطني في السنوات الأولى من حكم تشافيز كمدافع شرس عن الثورة البوليفارية وشخصية محورية في سياسة الأمن العام. شغل برنال منصب مشرّع لسنوات، ثم منسقًا وطنيًا لنظام توزيع الغذاء الحكومي، ما منحه نفوذًا على أداة بالغة الأهمية للضبط الاجتماعي خلال الانهيار الاقتصادي للبلاد. وبعد أن فرضت عليه الولايات المتحدة عقوبات بتهم الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان - وهي تهم ينفيها - انتُخب برنال حاكمًا لولاية تاشيرا عام 2021. ويُنظر إليه على نطاق واسع باعتباره مُنفذًا مخلصًا للنظام، يجمع بين التشدد الأيديولوجي والسيطرة على الأمن والإمداد.مسؤول استخباراتي فنزويلي رفيع المستوى، يرتبط ارتباطاً وثيقاً بأكثر العمليات الأمنية قمعاً في البلاد. وبصفته شخصية محورية في جهاز المخابرات الوطني البوليفاري، فقد صنّفته منظمات حقوق الإنسان كعميل متورط في احتجاز واستجواب وتعذيب السجناء السياسيين. يرتبط اسم غرانكو أرتيغا بشكل متكرر بمركز الاحتجاز لجهاز المخابرات الفنزويلي في كاراكاس، المعروف باسم "إل هيليكويد"، والذي وُثِّق على نطاق واسع كموقع لانتهاكات ممنهجة. ويتهمه معتقلون سابقون ومنظمات حقوقية دولية بالمشاركة شخصيًا في ممارسات استجواب قاسية أو توجيهها، بما في ذلك سوء المعاملة الجسدية والنفسية. وقد فرضت الولايات المتحدة وحكومات أخرى عقوبات على غرانكو أرتيغا بتهم انتهاكات حقوق الإنسان. ورغم أنه غير معروف على نطاق واسع للعامة، إلا أنه يمثل النواة العملياتية لجهاز المخابرات الفنزويلي، مما يُجسد كيف يتم فرض القمع من خلال مسؤولين أمنيين متوسطي المستوى لكنهم يتمتعون بنفوذ كبير، وليس فقط من خلال كبار القادة السياسيين.ضابط رفيع في الشرطة الوطنية البوليفارية الفنزويلية، مرتبط بأجهزة الأمن الداخلي التي تستخدمها الدولة الفنزويلية للحفاظ على النظام العام. وقد ارتبط اسمه بعمليات الشرطة التي نُفذت في سياق الاحتجاجات والاعتقالات وعمليات السيطرة على الحشود التي نفذتها الشرطة الوطنية البوليفارية، وهي قوة لعبت منذ إنشائها دورًا محوريًا في قمع المعارضة السياسية. لطالما انتقدت منظمات حقوق الإنسان الوطنية والدولية الشرطة الوطنية لاستخدامها المفرط للقوة، والاعتقالات التعسفية، وإساءة معاملة المتظاهرين والمدنيين. ويعمل ضباط مثل سانتياغو ضمن منظومة إنفاذ القانون التي تنفذ توجيهات صادرة عن القيادة السياسية والأمنية للنظام.الجنرال إيفان رافائيل هيرنانديز دالا ضابط عسكري فنزويلي ورئيس لجهاز المخابرات، لعب دورًا محوريًا في جهاز الأمن والقمع في البلاد في عهد مادورو. شغل الجنرال منصب رئيس المديرية العامة للاستخبارات العسكرية المضادة، وهي الوكالة المسؤولة عن مراقبة القوات المسلحة والتحقيق في التهديدات الداخلية المزعومة. تحت قيادة هيرنانديز دالا، وُجهت اتهامات متكررة للوكالة من قبل ومنظمات حقوق الإنسان بارتكاب عمليات اعتقال تعسفي، واختفاء قسري، وتعذيب، ووفيات أثناء الاحتجاز، لا سيما استهداف الضباط العسكريين والمدنيين المتهمين بالتآمر ضد الحكومة. نفت الحكومة الفنزويلية هذه الادعاءات، واصفةً الوكالة بأنها ضرورية للدفاع عن السيادة الوطنية ضد الانقلابات والتدخل الأجنبي. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على هيرنانديز دالا بتهمة تورطه المزعوم في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ورغم ابتعاده عن الأضواء، إلا أن سيطرته على الاستخبارات العسكرية المضادة تجعله في صميم جهود النظام لضبط القوات المسلحة ومنع المعارضة الداخلية. ميغيل رودريغيز توريس وزير الداخلية والعدل الفنزويلي السابق، ميغيل رودريغيز توريس.رغم إقامته الحالية في المنفى، لا يزال ميغيل رودريغيز توريس يتمتع بنفوذ كبير داخل النظام، ويُعدّ حلقة وصل مهمة بين كاراكاس وحلفائها في إسبانيا. كان يُعتبر في السابق من المقربين المخلصين، إلا أن رودريغيز توريس انفصل عن مادورو في منتصف العقد الأول من الألفية الثانية، منتقدًا علنًا توجه الحكومة نحو الاستبداد وسوء إدارتها الاقتصادية. جعلته معارضته مثالًا نادرًا لشخصية رفيعة المستوى منشقة عن أنصار شافيز. في عام ٢٠١٨، ألقت المخابرات الفنزويلية القبض عليه واحتُجز لسنوات دون محاكمة، ليصبح سجينًا سياسيًا.سياسي فنزويلي وعضو بارز في صفوف حزب تشافيز، اشتهر بعلاقاته العائلية والسياسية مع ديوسدادو كابيلو، ويشغل حاليًا منصب رئيس جهاز المخابرات الوطنية البوليفارية. وقد شغل مناصب عامة عديدة، أبرزها منصب حاكم ولاية غواريكو، وهو المنصب الذي شغله لعدة سنوات بعد انتخابه لأول مرة عام 2008. بصفته حاكمًا، أشرف رودريغيز كابيلو على منطقة ريفية ذات أهمية استراتيجية في وقتٍ تفاقمت فيه الأزمة الاقتصادية، ونقص الغذاء، وتدهور المؤسسات. اتسمت إدارته بولاء سياسي قوي للحكومة المركزية والحزب الاشتراكي الموحد الحاكم في فنزويلا، بدلًا من بروزها على المستوى الوطني أو استقلاليتها القيادية. واتهم منتقدوه حكومته بسوء الإدارة والفساد، وهي اتهامات نفاها. خوسيه دافيد كابيلو روندون خوسيه دافيد كابيلو روندون ضابط عسكري فنزويلي ومسؤول حكومي رفيع المستوى، تربطه علاقات وثيقة بالدائرة المقربة من نظام شافيز. وهو شقيق ديوسدادو كابيلو، أحد أبرز الشخصيات في النظام، وقد شغل مناصب مؤثرة رغم ابتعاده النسبي عن الأضواء. شغل كابيلو منصب رئيس الهيئة الوطنية المتكاملة للجمارك والضرائب في فنزويلا، ما منحه السيطرة على الجمارك والموانئ وتحصيل الضرائب، وهي نقاط نفوذ رئيسية في اقتصاد يعاني من العقوبات والتهريب والفساد. كما ارتبط اسمه باللوجستيات العسكرية والعمليات التجارية التابعة للدولة. إليو رامون إسترادا باريديس إليو رامون إسترادا باريديس ضابط عسكري فنزويلي ومسؤول أمني رفيع المستوى، لعب دوراً بارزاً في جهاز الأمن الداخلي للبلاد. بصفته جنرالاً محترفاً في الحرس الوطني، عُيّن عام 2023 قائداً للشرطة الوطنية البوليفارية، ليصبح مسؤولاً عن إحدى القوات الرئيسية المسؤولة عن النظام العام، والسيطرة على الحشود، والأمن الداخلي. في ظل قيادة إسترادا باريديس، استمر انتشار الشرطة في الاحتجاجات وحملات القمع السياسي والعمليات الأمنية إلى جانب الأجهزة العسكرية والاستخباراتية. وقد اتهمت منظمات حقوق الإنسان هذه القوة مراراً وتكراراً باستخدام القوة المفرطة والاعتقالات التعسفية وانتهاكات حقوق المتظاهرين والمدنيين، وهي اتهامات تنفيها الحكومة الفنزويلية.يُعرف نيكولاس مادورو غيرا، الملقب بـ"نيكولاسيتو"، بأنه ابن نيكولاس مادورو والسيدة الأولى سيليا فلوريس. وقد أصبح رمزًا للسلطة الأسرية داخل النظام، إذ تبوأ مناصب سياسية ومؤسسية بارزة رغم صغر سنه وقلة نشاطه خارج النخبة الحاكمة. شغل مادورو غيرا منصب عضو في الجمعية التأسيسية الوطنية الموالية للحكومة، ثم نائبًا في الجمعية الوطنية، حيث روّج لتشريعات تتماشى مع أجندة النظام المتشددة. كما عُيّن في مناصب مرتبطة بالسياسة الاقتصادية وتعبئة الشباب، وكثيرًا ما كان يُقدّم نفسه كمدافع عن الثورة البوليفارية وإرث والده. 