هل تزور ميغان ماركل بريطانيا؟

تراجعت عن قرارها بعدم السفر إلى المتحدة، وسط توقعات بإمكانية زيارتها مع زوجها الأمير هاري وأطفالهما خلال العام الحالي، بعد بدء مراجعة حكومية جديدة لمستوى التهديد الأمني المحيط بالزوجين.



ويعتقد الكاتب الملكي أن نتيجة تقييم التهديد الجديد قد تجبر على إعادة النظر في موقفها، وقال إن مسألة الأمن كانت تُستَخدم سابقًا كذريعة لتجنب السفر، بينما السبب الحقيقي قد يتعلق برد فعل الرأي العام تجاهها هناك.



وأضاف لاركومب أن ميغان ستواجه قرارات صعبة، بين دعم هاري ورغبتها في البقاء قريبة من أطفالها، مقابل مواجهة الرأي العام الملكي والجمهور . (ارم نيوز)