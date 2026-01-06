تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

عربي-دولي

هل تزور ميغان ماركل بريطانيا؟

Lebanon 24
06-01-2026 | 06:51
A-
A+
Doc-P-1464544-639033045165407088.jpg
Doc-P-1464544-639033045165407088.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تراجعت ميغان ماركل عن قرارها بعدم السفر إلى المملكة المتحدة، وسط توقعات بإمكانية زيارتها مع زوجها الأمير هاري وأطفالهما خلال العام الحالي، بعد بدء مراجعة حكومية جديدة لمستوى التهديد الأمني المحيط بالزوجين.

ويعتقد الكاتب الملكي دنكان لاركومب أن نتيجة تقييم التهديد الجديد قد تجبر ميغان على إعادة النظر في موقفها، وقال إن مسألة الأمن كانت تُستَخدم سابقًا كذريعة لتجنب السفر، بينما السبب الحقيقي قد يتعلق برد فعل الرأي العام تجاهها هناك.
وأضاف لاركومب أن ميغان ستواجه قرارات صعبة، بين دعم هاري ورغبتها في البقاء قريبة من أطفالها، مقابل مواجهة الرأي العام الملكي والجمهور البريطاني. (ارم نيوز)
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
ميغان ماركل متهمة بالسرقة.. هل احتفظت بقطع أزياء بطريقة غير قانونية؟
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
هل يبتعد الأمير هاري وميغان ماركل عن العائلة المالكة في الأعياد؟
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لا يريد أن يموت وهو منفصل عنها.. ميغان ماركل تتواصل مع والدها بعد تدهور صحته
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24
بُتِرَت ساقه... رسالة مُؤثّرة من والد ميغان ماركل إلى ابنته ماذا طلب منها؟
lebanon 24
Lebanon24
06/01/2026 18:47:12 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

المرأة

دنكان لاركومب

ميغان ماركل

البريطاني

ارم نيوز

بريطانيا

المملكة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
11:42 | 2026-01-06
Lebanon24
11:38 | 2026-01-06
Lebanon24
11:15 | 2026-01-06
Lebanon24
11:14 | 2026-01-06
Lebanon24
11:05 | 2026-01-06
Lebanon24
10:41 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24