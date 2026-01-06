الحرس الثوري يرد على ترامب: لا تخشى التهديدات الأميركية

قال الجنرال أحمد وحيدي، نائب القائد العام للحرس الثوري ، إن بلاده "لا تخشى التهديدات الأميركية، ولن ترضخ للهيمنة أو الضغوط"، وذلك في رد مباشر على التصريحات والتهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي .



وأكد وحيدي في تصريحات نقلها موقع اعتماد أونلاين، أن " تعيش اليوم مرحلة انحدار وأفول استراتيجي".



وأشار إلى أن الأدوات التي استخدمتها لعقود لفرض نفوذها العالمي "لم تعد فاعلة"، ما يدفعها إلى اللجوء إلى "القوة، والحروب، والاغتيالات، والنهب لتحقيق أهدافها".



وأضاف أن "اختطاف رئيس دولة ذات سيادة أو اغتيال قائد عسكري مثل سليماني لا يُعد دليل قوة، بل يمثل ذروة العجز والذل، ويكشف عن حالة التفكك والانهيار التي تعانيها الولايات المتحدة".

وفي سياق حديثه عن تداعيات اغتيال سليماني في مطلع عام 2020، اعتبر وحيدي أن "ثمرة تضحيات سليماني تجسدت في عملية طوفان "، التي قال إنها "كشفت الوجه الحقيقي لإسرائيل أمام العالم"، مؤكدًا أن هذا الكيان (إسرائيل) بات اليوم "الأكثر كراهية على المستوى الدولي".



وختم بالتأكيد على أن " والثبات هما السبيل للمستقبل"، مضيفًا "نحن لا نخاف من ضجيج العدو، وبالوقوف والصمود سيكون للإسلام وللشعب الإيراني". (إرم نيوز)