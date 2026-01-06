تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
reports about lebanon أخباري
عربي-دولي

الحرس الثوري يرد على ترامب: لا تخشى التهديدات الأميركية

Lebanon 24
06-01-2026 | 10:32
قال الجنرال أحمد وحيدي، نائب القائد العام للحرس الثوري الإيراني، إن بلاده "لا تخشى التهديدات الأميركية، ولن ترضخ للهيمنة أو الضغوط"، وذلك في رد مباشر على التصريحات والتهديدات الأخيرة للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وأكد وحيدي في تصريحات نقلها موقع اعتماد أونلاين، أن "الولايات المتحدة تعيش اليوم مرحلة انحدار وأفول استراتيجي".

وأشار إلى أن الأدوات التي استخدمتها واشنطن لعقود لفرض نفوذها العالمي "لم تعد فاعلة"، ما يدفعها إلى اللجوء إلى "القوة، والحروب، والاغتيالات، والنهب لتحقيق أهدافها".

وأضاف أن "اختطاف رئيس دولة ذات سيادة أو اغتيال قائد عسكري مثل قاسم سليماني لا يُعد دليل قوة، بل يمثل ذروة العجز والذل، ويكشف عن حالة التفكك والانهيار التي تعانيها الولايات المتحدة". 
 
وفي سياق حديثه عن تداعيات اغتيال سليماني في العراق مطلع عام 2020، اعتبر وحيدي أن "ثمرة تضحيات سليماني تجسدت في عملية طوفان الأقصى"، التي قال إنها "كشفت الوجه الحقيقي لإسرائيل أمام العالم"، مؤكدًا أن هذا الكيان (إسرائيل) بات اليوم "الأكثر كراهية على المستوى الدولي".

وختم بالتأكيد على أن "المقاومة والثبات هما السبيل للمستقبل"، مضيفًا "نحن لا نخاف من ضجيج العدو، وبالوقوف والصمود سيكون المستقبل للإسلام وللشعب الإيراني". (إرم نيوز) 
 
 
الخارجية الأميركية: عقوبات وزارة الخزانة تستهدف كيانات وأشخاصا يعمل بعضهم نيابة عن الحرس الثوري الإيراني
الحرس الثوري الإيراني: قواتنا البحرية تطلق تحذيرات لسفن حربية أميركية خلال مناوراتنا في الخليج الفارسي
وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو: فنزويلا أصبحت موطئ قدم للحرس الثوري الإيراني وحزب الله
مقتل ضابط من الحرس الثوري في غرب إيران
الولايات المتحدة

دونالد ترامب

الحرس الثوري

المستقبل

الإيراني

المقاومة

إسرائيل

العراق

