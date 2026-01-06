إيران تحذر: أي تدخل خارجي يُهدد الاستقرار سيواجه ردًا صارمًا

حذّر في الجمهورية الإسلامية ، من أن أي تهديدات بتدخل خارجي في للبلاد ستعتبر محاولة لزعزعة الاستقرار وستواجه "إجراءات رد صارمة".





وقال المجلس في بيان أن:"أي هجوم على ، أو تدخل في الشؤون الداخلية، أو إجراءات تهدف إلى زعزعة استقرار ، سيواجه ردا متناسبا وموجها وحاسما".





وأكد أن "أمن واستقلال وسلامة أراضي البلاد تمثل خطا أحمر للجمهورية الإسلامية"، مشيرا إلى أن "استمرار التهديدات والتدخلات التي تتجاوز الموقف يمكن اعتبارها سلوكا معاديا سيؤدي إلى رد متناسب وحاسم".

