عربي-دولي
إيران تحذر: أي تدخل خارجي يُهدد الاستقرار سيواجه ردًا صارمًا
Lebanon 24
06-01-2026
|
11:58
A-
A+
photos
0
A+
A-
حذّر
مجلس الدفاع
في الجمهورية الإسلامية
الإيرانية
، من أن أي تهديدات بتدخل خارجي في
الشؤون الداخلية
للبلاد ستعتبر محاولة لزعزعة الاستقرار وستواجه "إجراءات رد صارمة".
وقال المجلس في بيان أن:"أي هجوم على
المصالح الوطنية
، أو تدخل في الشؤون الداخلية، أو إجراءات تهدف إلى زعزعة استقرار
إيران
، سيواجه ردا متناسبا وموجها وحاسما".
وأكد أن "أمن واستقلال وسلامة أراضي البلاد تمثل خطا أحمر للجمهورية الإسلامية"، مشيرا إلى أن "استمرار التهديدات والتدخلات التي تتجاوز
التعبير عن
الموقف يمكن اعتبارها سلوكا معاديا سيؤدي إلى رد متناسب وحاسم".
Advertisement
