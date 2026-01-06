قبل اعتقال مادورو بساعات… مراهنة رقمية تدرّ أرباحًا خيالية وتثير الشبهات

أفاد تقرير نشرته بأن مستثمرًا مجهول الهوية استطاع تحقيق أرباح تجاوزت 400 ألف دولار عبر المراهنة على سقوط ، وذلك قبل ساعات فقط من تنفيذ العملية العسكرية الأميركية التي انتهت باعتقاله.



وذكرت الصحيفة أن المستثمر قام بإنشاء حساب جديد على منصة المراهنات الرقمية "بوليماركت" في كانون الأول الماضي، وبدأ وضع رهاناته الأولى في 27 من الشهر نفسه. وفي يوم الجمعة الذي سبق الضربة العسكرية مباشرة، عمد إلى زيادة حجم رهاناته بأكثر من 20 ألف دولار، مستفيدًا من انخفاض أسعار العقود التي كانت تعكس تقديرات ضعيفة لاحتمال إطاحة خلال شهر كانون الثاني.



ومع تصاعد التوتر السياسي بين وكراكاس، قفزت قيمة هذه الرهانات بشكل حاد، ما أتاح للمستثمر تحقيق عائد يناهز اثني عشر ضعف المبلغ الذي راهن به في البداية.



ولفتت إلى أن طبيعة هذه الرهانات المركّزة، إلى جانب حداثة الحساب المستخدم، تثير تساؤلات حول احتمال استنادها إلى معلومات داخلية لم تكن متاحة للرأي العام.

ونقلت عن مصادر قولها إن مثل هذه الممارسات قد تُصنّف كتداول داخلي في حال ثبت تورط مسؤول أميركي استغل معلومات حكومية غير معلنة، الأمر الذي قد يعرّضه للمساءلة القانونية.



في المقابل، أشارت الصحيفة إلى أن ملاحقة المستثمر قضائيًا قد تصبح أكثر تعقيدًا إذا كان من خارج ، بسبب غياب الولاية القضائية المباشرة.



وأضاف التقرير أن هذه الواقعة أعادت إلى الواجهة الجدل حول الحاجة إلى تشديد الرقابة على أسواق التنبؤ الرقمية، التي تتيح المراهنة على أحداث سياسية وأمنية مستقبلية، في ظل مخاوف من استغلال المعلومات غير العامة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.

ونقل عن خبراء تأكيدهم ضرورة إخضاع هذه المنصات لإشراف أكبر للحد من أي تجاوزات محتملة.