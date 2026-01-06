افتتاح فندق خمس نجوم يدعم السياحة والاقتصاد الدمشقي

افتُتح فندق خمس نجوم جديد في قلب القديمة باسم 'خان سليمان '، في مبادرة تهدف إلى تنشيط القطاع السياحي والاستثماري بالمدينة التاريخية مع الحفاظ على طابعها التراثي الأصيل.

وخضع الفندق، المملوك لـ محافظة دمشق، لعملية ترميم دقيقة وشاملة احترمت خصوصية الموروث المعماري للمدينة.

وقال ، مازن الصالحاني، إن لـ أشادت بمعايير تنفيذ المشروع، لا سيما استخدام مواد وأساليب ترميم تقليدية مثل الملاط الجيري العربي بدلًا من الإسمنت، بما يضمن الحفاظ على سلامة الحجر وصون البنية التاريخية على مر العصور.

وأكد الصالحاني أن المشروع يترك أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا في دمشق القديمة، إذ وفّر خلال مرحلة الترميم فرص عمل لعدد كبير من الحرفيين المحليين، واستُخدمت فيه مواد محلية بنسبة تصل إلى 90%، من بينها الرخام، والمنسوجات، والسجاد، ما ساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وضخ موارد جديدة في قلب التراث.

وأشار الوزير إلى أن افتتاح الفندق يندرج ضمن توجهات الرامية إلى تطوير منتج سياحي متكامل يوازن بين الهوية الثقافية والمعايير الفندقية العالمية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مستوى تجربة الضيافة في المواقع التاريخية.