تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

افتتاح فندق خمس نجوم يدعم السياحة والاقتصاد الدمشقي

Lebanon 24
06-01-2026 | 14:26
A-
A+
Doc-P-1464765-639033317966508423.jpg
Doc-P-1464765-639033317966508423.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
افتُتح فندق خمس نجوم جديد في قلب دمشق القديمة باسم 'خان سليمان باشا'، في مبادرة تهدف إلى تنشيط القطاع السياحي والاستثماري بالمدينة التاريخية مع الحفاظ على طابعها التراثي الأصيل.

وخضع الفندق، المملوك لـ محافظة دمشق، لعملية ترميم دقيقة وشاملة احترمت خصوصية الموروث المعماري للمدينة.

وقال وزير السياحة، مازن الصالحاني، إن اللجنة الدولية لـ اليونسكو أشادت بمعايير تنفيذ المشروع، لا سيما استخدام مواد وأساليب ترميم تقليدية مثل الملاط الجيري العربي بدلًا من الإسمنت، بما يضمن الحفاظ على سلامة الحجر وصون أصالة البنية التاريخية على مر العصور.

وأكد الصالحاني أن المشروع يترك أثرًا اقتصاديًا واجتماعيًا ملموسًا في دمشق القديمة، إذ وفّر خلال مرحلة الترميم فرص عمل لعدد كبير من الحرفيين المحليين، واستُخدمت فيه مواد محلية بنسبة تصل إلى 90%، من بينها الرخام، والمنسوجات، والسجاد، ما ساهم في تحفيز الاقتصاد المحلي وضخ موارد جديدة في قلب التراث.

وأشار الوزير إلى أن افتتاح الفندق يندرج ضمن توجهات وزارة السياحة الرامية إلى تطوير منتج سياحي متكامل يوازن بين الهوية الثقافية والمعايير الفندقية العالمية، مع تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص ورفع مستوى تجربة الضيافة في المواقع التاريخية.

Advertisement
مواضيع ذات صلة
كلية السياحة وإدارة الفنادق في جامعة الحكمة تشارك في أسبوع المطبخ الإيطالي
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا: نرجح تورط استخبارات بريطانيا بالهجوم على فندق ومقهى في خيرسون
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
فندق "الكومودور" يقفل أبوابه وبيروت تفقد صفحة جديدة من ذاكرتها
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24
هجوم دموي داخل فندق بجنوب أفريقيا يوقع 11 قتيلًا!
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 04:51:22 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

اللجنة الدولية

وزارة السياحة

وزير السياحة

اليونسكو

الرامي

يونسكو

الملا

أصالة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
16:57 | 2026-01-06
Lebanon24
16:50 | 2026-01-06
Lebanon24
16:46 | 2026-01-06
Lebanon24
16:40 | 2026-01-06
Lebanon24
16:18 | 2026-01-06
Lebanon24
16:16 | 2026-01-06
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24