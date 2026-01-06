ترامب يناقش الإستحواذ على جرينلاند… والجيش خيار مطروح

أعلن ، أن وفريقه يناقشون خيارات الحصول على جرينلاند، مضيفًا أن الاعتماد على الجيش لتحقيق هذا الهدف "خيار مطروح دائما".

وذكر البيان أن يعتبر الاستحواذ على جرينلاند أولوية للأمن القومي الأمريكي وضروريًا لردع الخصوم في منطقة .

وأوضح البيت الأبيض أن الرئيس وفريقه يدرسون مجموعة خيارات لتحقيق هذا الهدف، مشيرًا إلى أن استخدام الجيش يبقى دائمًا خيارًا متاحًا للقائد الأعلى للقوات المسلحة.