روسيا تبارك تعيين رودريغيز وتعلن استعدادها لمواصلة الدعم

أعلنت استعدادها لمواصلة دعم ، متمنية التوفيق لـديلسي في مهامها بعد تعيينها قائمةً بأعمال رئيس البلاد، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس حرص السلطات الفنزويلية على الحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها.



وقالت إن ترحب بالجهود الهادفة إلى حماية سيادة فنزويلا ومصالحها الوطنية، مؤكدة ضرورة احترام حق الشعب في تقرير مصيره بعيداً عن أي تدخل خارجي.

ودعت إلى خفض التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار البنّاء، مع الالتزام بميثاق وسيادة القانون، مشددة على أهمية بقاء أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام.



وجددت روسيا تضامنها مع الشعب الفنزويلي وحكومته، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لفنزويلا الصديقة.



وتندرج هذه المواقف في إطار علاقات استراتيجية طويلة الأمد تجمع موسكو وكراكاس، تشمل التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي، وترسخت منذ مرحلة الرئيس الراحل هوغو تشافيز، وتعززت خلال عهد .

وخلال السنوات الماضية، واصلت روسيا دعم الحكومة الفنزويلية في مواجهة الضغوط والعقوبات الغربية، مع تأكيدها المتكرر رفض أي محاولات للتدخل الخارجي أو تغيير الأنظمة بالقوة.



