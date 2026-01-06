تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
عربي-دولي
روسيا تبارك تعيين رودريغيز وتعلن استعدادها لمواصلة الدعم
Lebanon 24
06-01-2026
|
16:50
أعلنت
روسيا
استعدادها لمواصلة دعم
فنزويلا
، متمنية التوفيق لـديلسي
رودريغيز
في مهامها بعد تعيينها قائمةً بأعمال رئيس البلاد، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس حرص السلطات الفنزويلية على الحفاظ على وحدة الدولة واستقرارها.
وقالت
وزارة الخارجية الروسية
إن
موسكو
ترحب بالجهود الهادفة إلى حماية سيادة فنزويلا ومصالحها الوطنية، مؤكدة ضرورة احترام حق الشعب
الفنزويلي
في تقرير مصيره بعيداً عن أي تدخل خارجي.
ودعت إلى خفض التصعيد ومعالجة الخلافات عبر الحوار البنّاء، مع الالتزام بميثاق
الأمم المتحدة
وسيادة القانون، مشددة على أهمية بقاء أميركا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي منطقة سلام.
وجددت روسيا تضامنها مع الشعب الفنزويلي وحكومته، مؤكدة استعدادها لتقديم الدعم اللازم لفنزويلا الصديقة.
وتندرج هذه المواقف في إطار علاقات استراتيجية طويلة الأمد تجمع موسكو وكراكاس، تشمل التعاون السياسي والعسكري والاقتصادي، وترسخت منذ مرحلة الرئيس الراحل هوغو تشافيز، وتعززت خلال عهد
نيكولاس مادورو
.
وخلال السنوات الماضية، واصلت روسيا دعم الحكومة الفنزويلية في مواجهة الضغوط والعقوبات الغربية، مع تأكيدها المتكرر رفض أي محاولات للتدخل الخارجي أو تغيير الأنظمة بالقوة.
