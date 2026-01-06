تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

ارتكب خيانة عظمى.. مجلس القيادة الرئاسي اليمني يقرر إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي

Lebanon 24
06-01-2026 | 23:28
أعلن مجلس القيادة الرئاسي اليمني إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة، وذلك بعد فراره إلى مكان مجهول.

وأشار مجلس القيادة في بيان اليوم الأربعاء إلى أنه أحال الزبيدي إلى النائب العام، وأوقفه عن العمل بجرم الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية وفق المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات، وفق ما أفادت وكالة "سبأ".

كما أضاف أن الزبيدي اعتدى على الدستور وعرقل جهود الدولة، وعمد إلى "تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية وفق المادة 126 من قانون الجرائم والعقوبات، وانتهاج العصابة المسلحة ومواجهات دائمة ضد قواتنا المسلحة دون أي اعتبار للأرواح.

كذلك اتهم قرار الإحالة إلى النيابة العامة الزبيدي بـ "الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية وفقاً للمادتين 131، 132 من قانون الجرائم والعقوبات. فضلاً عن "خرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد وفقاً للمادة 4 من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا".

جاء هذا القرار بعدما كشف تحالف دعم الشرعية في اليمن بوقت سابق اليوم أن الزبيدي الذي أبلغ السعودية سابقاً مشاركته في المؤتمر اليمني بالرياض، فر إلى مكان مجهول دون إبلاغ أعضاء المجلس الانتقالي. كما أوضح التحالف أن الزبيدي عمد إلى تحريك قوات كبيرة شملت مدرعات وعربات قتال وأسلحة ثقيلة وخفيفة وذخائر من معسكري حديد والصولبان باتجاه الضالع في حدود منتصف الليل.

وأشار إلى أن الزبيدي وزع الأسلحة والذخائر على العشرات من العناصر داخل عدن بقيادة مؤمن السقاف ومختار النوبي بهدف إحداث اضطراب وزعزعة الاستقرار داخل المدينة اليمنية.
 
