جدل في ايران بعد فيديو من مستشفى في طهران

بعد ساعات على انتشار مشاهد لاستهداف مستشفى "سينا" في بقنابل المسيل للدموع، بين الإيرانيين على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً، أوضحت أن ما حصل أتى عن طريق الخطأ

وأشارت الجامعة في بيان بعد انتشار صور للواقعة على وسائل التواصل، إلى أنه "من أجل تفريق الحشود، استخدم الغاز المسيل للدموع في الزقاق المجاور لمستشفى" سينا، ، وفق ما أفادت وكالة "إسنا" للأنباء الأربعاء.



كما ذكرت "أن رد الفعل الطبيعي للمتظاهرين كان إبعاد الغاز، ونتيجة لذلك وصلت بعض هذه المواد إلى المستشفى عن غير قصد".