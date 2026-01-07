تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

جدل في ايران بعد فيديو من مستشفى في طهران

Lebanon 24
07-01-2026 | 02:13
بعد ساعات على انتشار مشاهد لاستهداف مستشفى "سينا" في طهران بقنابل الغاز المسيل للدموع، بين الإيرانيين على مواقع التواصل، ما أثار جدلاً واسعاً، أوضحت جامعة طهران للعلوم الطبية أن ما حصل أتى عن طريق الخطأ
وأشارت الجامعة في بيان بعد انتشار صور للواقعة على وسائل التواصل، إلى أنه "من أجل تفريق الحشود، استخدم الغاز المسيل للدموع في الزقاق المجاور لمستشفى" سينا، ، وفق ما أفادت وكالة "إسنا" للأنباء الأربعاء.

كما ذكرت "أن رد الفعل الطبيعي للمتظاهرين كان إبعاد الغاز، ونتيجة لذلك وصلت بعض هذه المواد إلى المستشفى عن غير قصد".
 
جامعة طهران للعلوم الطبية

جامعة طهران

الإيراني

الغاز

بيت أ

إيران

