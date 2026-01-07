بعد مادورو.. وزيران فنزويليان ضمن أهداف ترامب

كشف ثلاثة ‍أشخاص مطلعين أن إدارة الرئيس وضعت الفنزويلي ⁠على رأس قائمة أهدافها ما لم يساعد الرئيسة المؤقتة ديلسي رودريجيز في تلبية مطالب ، والحفاظ على النظام بعد الإطاحة ‍بنيكولاس مادورو.

وقال ‍أحد ⁠المصادر المطلعة ‌على تفكير ⁠الإدارة ‍الأميركية، إن ديوسدادو كابيلو، الذي يسيطر ⁠على "المتهمة بارتكاب انتهاكات ‌واسعة النطاق لحقوق الإنسان، هو واحد من عدد قليل من الموالين لمادورو الذين ‍قرر الاعتماد عليهم كحكام مؤقتين للحفاظ على الاستقرار خلال الفترة الانتقالية.



لكن المصادر أوضحت أن المسؤولين أبدوا قلقهم من احتمال أن يلعب كابيلو، بالنظر إلى سجله في القمع وتاريخه في التنافس مع رودريغيز، دور المعرقل، لذا يسعون لإجباره على التعاون حتى أثناء بحثهم عن طرق لدفعه في نهاية المطاف إلى الخروج من السلطة والنفي، وفق ما نقلت وكالة رويترز.



تحذير لكابيلو

في الوقت نفسه، أكدت المصادر أن المسؤولين أبلغوا كابيلو عبر وسطاء أنه إذا تحدّى، فقد يواجه مصيرًا مشابهًا لمادورو، الذي أُلقي القبض عليه في عملية أميركية يوم السبت الماضي ونُقل إلى نيويورك لمواجهة تهم تتعلق بـ"الإرهاب المرتبط بالمخدرات"، أو قد تصبح حياته في خطر.

علماً أن الإطاحة بكابيلو قد تكون محفوفة بالمخاطر، إذ قد تدفع مجموعات موالية للحكومة، والمعروفة باسم "الكوليكتيفوس"، إلى النزول إلى الشوارع، ما قد يطلق موجة من الفوضى التي تريد تجنبها.



أيضاً

إلى ذلك، كشف مصدران أن وزير الدفاع فلاديمير بادريينو مدرج في قائمة الأهداف المحتملة أيضاً، إذ إنه، مثل كابيلو، يواجه لائحة اتهام أميركية تتعلق بتهريب المخدرات، وقد وضعت واشنطن مكافأة بملايين الدولارات على رأسه.



فيما قال مسؤول في وزارة العدل الأميركية، طالبًا عدم هويته، إن "العملية لم تنته بعد".

وشددت المصادر على أن المسؤولين الأميركيين يرون أن تعاون بادريينو أمر بالغ الأهمية لتجنب حدوث فراغ في السلطة بسبب قيادته للقوات المسلحة.، ويعتقدون أنه أقل تشددًا من كابيلو وأكثر استعدادًا للامتثال للخط الأميركي أثناء سعيه للحصول على مخرج آمن.



شكوك في قدرة

بالتزامن، لا يبدو أن الإدارة الأميركية تثق في قدرة المعارضة الفنزويلية على فرض الاستقرار. إذ كشف أحد المصادر أن واشنطن ترى أن زعيمة المعارضة الفنزويلية، الحائزة على جائزة نوبل للسلام، ماريا كورينا ماتشادو، غير قادرة على حفظ السلام في وقت يريد فيه ترامب قدرًا كافيًا من الهدوء لتمكين شركات النفط الأميركية من الوصول إلى احتياطيات فنزويلا الهائلة وتجنب نشر قوات أميركية على الأرض.