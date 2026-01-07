تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
18
o
زحلة
18
o
بعلبك
-4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
عربي-دولي
في طهران.. التظاهرات مستمرة والشرطة تعلن مقتل عنصر
Lebanon 24
07-01-2026
|
04:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
لليوم الـ 11 على التوالي، تجددت الاحتجاجات في مناطق متفرقة في
إيران
. فقد خرجت مظاهرات الأربعاء في شيراز إحدى كبرى المدن
الإيرانية
وعاصمة محافظة فارس جنوبي البلاد.
كما سجلت احتجاجات في مدينة نيسابور في محافظة خُراسان رضوي، شمال شرقي إيران.
كذلك أعلن التجار في بازار تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غربي البلاد، الإضراب العام، وفق ما نقل ناشطون إيرانيون.
مقتل شرطي
من جهتها، أعلنت الشرطة الإيرانية، مقتل أحد منتسبيها في قضاء إيرانشهر، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، على يد أشخاص مجهولين. وأفاد مركز الإعلام التابع لقيادة شرطة سيستان وبلوشستان، في بيان بأن الحادث وقع في ظروف لا تزال قيد التحقيق، دون
الكشف عن
مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلت
وكالة الأنباء الإيرانية
الرسمية (إرنا).
علماً أن المنطقة تشهد منذ عقدين اشتباكات بين تنظيمات بلوشية مسلحة وقوات الشرطة والحرس الثوري وحرس الحدود الإيرانية.
وكان السوق الكبير في
طهران
أو ما يعرف بـ "البازار الكبير" شهد أمس مواجهات بين محتجين من التجار والأمن الذي أطلق قنابل
الغاز
المسيل للدموع نحو المتظاهرين.
يذكر أن الاحتجاجات المستمرة منذ 28 كانون الاول الماضي(2025)، كانت بدأت بإضراب نفّذه أصحاب محال في بازار طهران احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ثم اتّسع نطاقها إلى مناطق أخرى، خصوصا في غرب البلاد، وبدأت ترفع مطالب سياسية.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مقتل عنصر من الباسيج التابعة للحرس الثوري في تظاهرات ايران
Lebanon 24
مقتل عنصر من الباسيج التابعة للحرس الثوري في تظاهرات ايران
07/01/2026 15:38:39
07/01/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
شرطة محافظة سيستان وبلوشستان في ايران: مقتل عنصر من قوات الشرطة في مدينة إيرانشهر
Lebanon 24
شرطة محافظة سيستان وبلوشستان في ايران: مقتل عنصر من قوات الشرطة في مدينة إيرانشهر
07/01/2026 15:38:39
07/01/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
"أ.ف.ب": منظمة غير حكومية تعلن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا خلال التظاهرات الأخيرة في إيران
Lebanon 24
"أ.ف.ب": منظمة غير حكومية تعلن مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا خلال التظاهرات الأخيرة في إيران
07/01/2026 15:38:39
07/01/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اسبوع من التظاهرات في طهران.. مقتل 16 شخصاً والسلطات تقيّد الوصول للإنترنت
Lebanon 24
بعد اسبوع من التظاهرات في طهران.. مقتل 16 شخصاً والسلطات تقيّد الوصول للإنترنت
07/01/2026 15:38:39
07/01/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الأنباء الإيرانية
وكالة الأنباء
الحرس الثوري
الإيرانية
الإيراني
شمال غرب
الكشف عن
جنوب شرق
تابع
قد يعجبك أيضاً
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
Lebanon 24
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
08:25 | 2026-01-07
07/01/2026 08:25:44
Lebanon 24
Lebanon 24
أوكرانيا تُثني على نتائج محادثات باريس للسلام
Lebanon 24
أوكرانيا تُثني على نتائج محادثات باريس للسلام
08:14 | 2026-01-07
07/01/2026 08:14:01
Lebanon 24
Lebanon 24
وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يصل الرياض لبدء محادثات اليمن
Lebanon 24
وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يصل الرياض لبدء محادثات اليمن
07:35 | 2026-01-07
07/01/2026 07:35:00
Lebanon 24
Lebanon 24
عن العملة الجديدة... هذا ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزيّ
Lebanon 24
عن العملة الجديدة... هذا ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزيّ
07:26 | 2026-01-07
07/01/2026 07:26:25
Lebanon 24
Lebanon 24
ولاية أميركيّة بصدد توجيه إتّهامات ضدّ مادورو
Lebanon 24
ولاية أميركيّة بصدد توجيه إتّهامات ضدّ مادورو
07:13 | 2026-01-07
07/01/2026 07:13:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
Lebanon 24
هكذا سرّبت صور منشأة كفرا التي عثر عليها الجيش
13:17 | 2026-01-06
06/01/2026 01:17:27
Lebanon 24
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
Lebanon 24
هل احتمالات استهداف ايران مرتفعة؟
10:01 | 2026-01-06
06/01/2026 10:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
Lebanon 24
تقريرCNBC: بعد اعتقال ترامب لمادورو.. هل سيقوم بوتين بالأمر عينه مع زيلينسكي؟
10:30 | 2026-01-06
06/01/2026 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
Lebanon 24
تدابير الجيش في بعل محسن وعكّار بداية لعلاقة جيدة بين بيروت ودمشق
09:01 | 2026-01-06
06/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
08:25 | 2026-01-07
في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!
08:14 | 2026-01-07
أوكرانيا تُثني على نتائج محادثات باريس للسلام
07:35 | 2026-01-07
وفد المجلس الانتقالي الجنوبي يصل الرياض لبدء محادثات اليمن
07:26 | 2026-01-07
عن العملة الجديدة... هذا ما أوضحه حاكم مصرف سوريا المركزيّ
07:13 | 2026-01-07
ولاية أميركيّة بصدد توجيه إتّهامات ضدّ مادورو
07:04 | 2026-01-07
بالصور... حركة نزوح كبيرة في حلب بسبب الإشتباكات
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
07/01/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
07/01/2026 15:38:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24