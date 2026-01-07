تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

في طهران.. التظاهرات مستمرة والشرطة تعلن مقتل عنصر

Lebanon 24
07-01-2026 | 04:46
لليوم الـ 11 على التوالي، تجددت الاحتجاجات في مناطق متفرقة في إيران. فقد خرجت مظاهرات الأربعاء في شيراز إحدى كبرى المدن الإيرانية وعاصمة محافظة فارس جنوبي البلاد.

كما سجلت احتجاجات في مدينة نيسابور في محافظة خُراسان رضوي، شمال شرقي إيران.
كذلك أعلن التجار في بازار تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غربي البلاد، الإضراب العام، وفق ما نقل ناشطون إيرانيون.

مقتل شرطي
من جهتها، أعلنت الشرطة الإيرانية، مقتل أحد منتسبيها في قضاء إيرانشهر، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، على يد أشخاص مجهولين. وأفاد مركز الإعلام التابع لقيادة شرطة سيستان وبلوشستان، في بيان بأن الحادث وقع في ظروف لا تزال قيد التحقيق، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

علماً أن المنطقة تشهد منذ عقدين اشتباكات بين تنظيمات بلوشية مسلحة وقوات الشرطة والحرس الثوري وحرس الحدود الإيرانية.
وكان السوق الكبير في طهران أو ما يعرف بـ "البازار الكبير" شهد أمس مواجهات بين محتجين من التجار والأمن الذي أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين.

يذكر أن الاحتجاجات المستمرة منذ 28 كانون الاول الماضي(2025)، كانت بدأت بإضراب نفّذه أصحاب محال في بازار طهران احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ثم اتّسع نطاقها إلى مناطق أخرى، خصوصا في غرب البلاد، وبدأت ترفع مطالب سياسية.
وكالة الأنباء الإيرانية

وكالة الأنباء

الحرس الثوري

الإيرانية

الإيراني

شمال غرب

الكشف عن

جنوب شرق

