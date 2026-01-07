في طهران.. التظاهرات مستمرة والشرطة تعلن مقتل عنصر

لليوم الـ 11 على التوالي، تجددت الاحتجاجات في مناطق متفرقة في . فقد خرجت مظاهرات الأربعاء في شيراز إحدى كبرى المدن وعاصمة محافظة فارس جنوبي البلاد.



كما سجلت احتجاجات في مدينة نيسابور في محافظة خُراسان رضوي، شمال شرقي إيران.

كذلك أعلن التجار في بازار تبريز عاصمة محافظة أذربيجان الشرقية في شمال غربي البلاد، الإضراب العام، وفق ما نقل ناشطون إيرانيون.



مقتل شرطي

من جهتها، أعلنت الشرطة الإيرانية، مقتل أحد منتسبيها في قضاء إيرانشهر، بمحافظة سيستان وبلوشستان جنوب شرقي البلاد، على يد أشخاص مجهولين. وأفاد مركز الإعلام التابع لقيادة شرطة سيستان وبلوشستان، في بيان بأن الحادث وقع في ظروف لا تزال قيد التحقيق، دون مزيد من التفاصيل، وفق ما نقلت الرسمية (إرنا).



علماً أن المنطقة تشهد منذ عقدين اشتباكات بين تنظيمات بلوشية مسلحة وقوات الشرطة والحرس الثوري وحرس الحدود الإيرانية.

وكان السوق الكبير في أو ما يعرف بـ "البازار الكبير" شهد أمس مواجهات بين محتجين من التجار والأمن الذي أطلق قنابل المسيل للدموع نحو المتظاهرين.



يذكر أن الاحتجاجات المستمرة منذ 28 كانون الاول الماضي(2025)، كانت بدأت بإضراب نفّذه أصحاب محال في بازار طهران احتجاجا على الأوضاع المعيشية، ثم اتّسع نطاقها إلى مناطق أخرى، خصوصا في غرب البلاد، وبدأت ترفع مطالب سياسية.