Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

هروب معتقلين من سجن تحت سيطرة "قسد" في حلب وسط تصعيد عسكري

Lebanon 24
07-01-2026 | 06:16
أفاد مصدر أمني سوري اليوم الأربعاء، بهروب معتقلين من سجن في منطقة الشقيف التي تخضع لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" في مدينة حلب، بحسب وكالة الأنباء السورية "سانا".

وفي غضون ذلك، أعلنت هيئة العمليات في الجيش السوري حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب منطقةً عسكريةً مغلقةً، وفرضت حظر تجول كامل بعد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، مهيبة بالمدنيين بضرورة الابتعاد عن مواقع قوات قسد.

وقالت الهيئة في بيان نقلته "سانا" "نعلن أن كافة مواقع قسد العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي هدف عسكري مشروع للجيش السوري، وذلك بعد التصعيد الكبير للتنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين".

وأعلنت الهيئة عن معبرين إنسانيين آمنين، هما (معبر العوارض) و(معبر شارع الزهور) المعروفان لأهالي المنطقة حتى الساعة الـ 3 ظهرًا.

ويأتي ذلك، مع استمرار نزوح المدنيين من حي الشيخ مقصود جراء تصعيد قسد، حيث تعمل قوى الأمن الداخلي والجيش السوري على تأمين النازحين، بحسب "سانا".

ومن جانبه قال الدفاع المدني السوري: "استجابةً للأوضاع الإنسانية الصعبة في مدينة حلب والقصف الذي تتعرض له عدّة أحياء من قبل قسد، قمنا بإجلاء 850 مدنيًا معظمهم من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك حتى الساعة 12:30 من ظهر اليوم". 
قائد الأمن الداخلي في حلب: نحمل قسد كامل المسؤولية عن أي تصعيد أو تداعيات
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع المدني السوري: إصابة 2 من طاقمنا بنيران قسد في "دوار الشيحان" في حلب
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد اشتباكات حلب.. الداخلية السورية: تصعيد "قسد" يندرج ضمن محاولة لإفشال اتفاق العاشر من آذار
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إصابة 3 جنود سوريين جراء هجوم مسيّرات لـ"قسد" شرق حلب
lebanon 24
Lebanon24
07/01/2026 15:39:26 Lebanon 24 Lebanon 24

