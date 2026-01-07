هروب معتقلين من سجن تحت سيطرة "قسد" في حلب وسط تصعيد عسكري

أفاد مصدر أمني سوري اليوم الأربعاء، بهروب معتقلين من سجن في منطقة التي تخضع لسيطرة قوات "قسد" في مدينة حلب، بحسب " ".



وفي غضون ذلك، أعلنت هيئة العمليات في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب منطقةً عسكريةً مغلقةً، وفرضت حظر تجول كامل بعد الساعة الثالثة بعد ظهر اليوم، مهيبة بالمدنيين بضرورة الابتعاد عن مواقع قوات قسد.



وقالت الهيئة في بيان نقلته "سانا" "نعلن أن كافة مواقع قسد العسكرية داخل أحياء الشيخ مقصود والأشرفية هي هدف عسكري مشروع للجيش السوري، وذلك بعد التصعيد الكبير للتنظيم باتجاه أحياء مدينة حلب وارتكابه العديد من المجازر بحق المدنيين".



وأعلنت الهيئة عن معبرين إنسانيين آمنين، هما (معبر العوارض) و(معبر شارع الزهور) المعروفان لأهالي المنطقة حتى الساعة الـ 3 ظهرًا.



ويأتي ذلك، مع استمرار نزوح المدنيين من حي الشيخ مقصود جراء تصعيد قسد، حيث تعمل والجيش السوري على تأمين ، بحسب "سانا".



ومن جانبه قال الدفاع المدني السوري: "استجابةً للأوضاع الإنسانية الصعبة في مدينة حلب والقصف الذي تتعرض له عدّة أحياء من قبل قسد، قمنا بإجلاء 850 مدنيًا معظمهم من أحياء الشيخ مقصود والأشرفية، وذلك حتى الساعة 12:30 من ظهر اليوم".



