بالصور... حركة نزوح كبيرة في حلب بسبب الإشتباكات

شهدت عدة أحياء في مدينة حلب حركة نزوح واسعة للأهالي.

وفي هذا السياق، دعا محافظ المدينة عزام الغريب المدنيين إلى الابتعاد فورا عن نقاط قوات "قسد" في ظل تصاعد التوتّر مع .





وقال عبر "إكس": مدينة حلب شهدت ليلة عصيبة مساء أمس جراء اعتداءات شنّتها مجموعات تابعة لـ"قسد" على مواقع الجيش السوري وأحياء سكنية، بالإضافة إلى عدد من المشافي والمنشآت الخدمية"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".



وأضاف أن "قوات الجيش العربي السوري بدأت على الفور بالرد باستخدام الأسلحة المناسبة، وما زالت تستهدف مصادر النيران وأماكن تواجد مسلحي "قسد". (روسيا اليوم)