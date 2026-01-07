تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

بالصور... حركة نزوح كبيرة في حلب بسبب الإشتباكات

Lebanon 24
07-01-2026 | 07:04
شهدت عدة أحياء في مدينة حلب حركة نزوح واسعة للأهالي.
 
 
وفي هذا السياق، دعا محافظ المدينة عزام الغريب المدنيين إلى الابتعاد فورا عن نقاط قوات "قسد" في ظل تصاعد التوتّر مع الجيش السوري.

وقال عبر "إكس": مدينة حلب شهدت ليلة عصيبة مساء أمس جراء اعتداءات شنّتها مجموعات تابعة لـ"قسد" على مواقع الجيش السوري وأحياء سكنية، بالإضافة إلى عدد من المشافي والمنشآت الخدمية"، ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين".

وأضاف أن "قوات الجيش العربي السوري بدأت على الفور بالرد باستخدام الأسلحة المناسبة، وما زالت تستهدف مصادر النيران وأماكن تواجد مسلحي "قسد". (روسيا اليوم)
 
 
 
حركة نزوح كبيرة لسكان بيت جن بريف دمشق نحو البلدات المجاورة بسبب العلمية الإسرائيلية
سانا: نزوح مستمر من حي الميدان في حلب مع استمرار الاشتباكات
قوى الأمن العام في حلب: التوصل إلى تهدئة بين الحكومة وقوات قسد عقب اشتباكات حلب (العربي)
تجدد الاشتباكات في حيي الأشرفية والشيخ مقصود في حلب (العربية)
الجيش السوري

روسيا اليوم

روسيا

صيبة

بيرة

دميت

