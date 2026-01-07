في بريطانيا... سقوط مريضة من سيارة إسعاف على طريق سريع!

سقطت فتاة من الجزء الخلفي لسيارة إسعاف كانت تنقلها إلى المستشفى، أثناء سيرها على في شمال غربي ، ما أدى إلى إغلاق طريق فرعي وحدوث تأخيرات مرورية كبيرة.



وأفادت شرطة لانكشاير أن الفتاة نُقلت لاحقًا إلى المستشفى، دون الاشتباه في تعرضها لإصابات خطيرة.



وأضاف متحدث باسم أن الفتاة تلقت العلاج في موقع الحادث، ثم نُقلت إلى المستشفى للاشتباه في إصابتها بجروح طفيفة، مؤكدًا عدم إصابة أي أشخاص آخرين بأذى. (ارم نيوز)

