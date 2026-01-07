تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
Advertisement

عربي-دولي

بتقنيات الذكاء الصناعيّ... إسرائيل تُعزّز حماية حدودها

Lebanon 24
07-01-2026 | 09:00
ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية كشفت عن عروض توضيحية لمنظومة أمنية "شاملة ومبتكرة"، تعتمد تقنيات الذكاء الصناعي، وتهدف إلى الدفاع عن الحدود الإسرائيلية من أي تهديدات. 

وذكرت القناة الإسرائيلية السابعة أن المنظومة الدفاعية الجديدة تعتمد على تقنيات متقدمة لجمع معلومات استخباراتية، وشنّ هجمات قاتلة ضدّ أيّ تهديد في الحالات الاعتيادية، أو خلال أوقات الطوارئ.

وأضافت أن الجهات الأمنية في تل أبيب وقفت على نجاح تجارب المنظومة الأمنية، التي "أظهرت قدرات مذهلة في التصدي للتهديدات برًا وجوًا وبحرًا".

وأشارت إلى أن المنظومة "قلصت مدة الاستجابة بشكل ملحوظ من جمع المعلومات إلى إجهاض التهديد".

وتعتمد المنظومة على أجهزة استشعار عن بُعد، وتطبيقات استخباراتية، وتقنيات ذكاء صناعي، وأظهرت ترابطًا بين جميع المنظومات المختلفة، بداية من الجو، وصولًا إلى المركبات الأرضية ذاتية القيادة في الميدان.

ومن بين الإمكانات التي جرى استعراضها خلال التجارب الميدانية: مسيَّرة لجمع المعلومات الاستخباراتية مزودة برادار مصغر، وأخرى تقلع وتهبط عموديًا، وثالثة خفيفة لحماية الحدود. 

وتشمل الآليات الإضافية المدرجة ضمن المنظومة الدفاعية: أجهزة كهروضوئية، ورادارات، ومركبات ذاتية القيادة، ومسيَّرات، تنتجها هيئة الصناعات الجوية الإسرائيلية.

وأشار بوعز ليفي الرئيس التنفيذي لهيئة الصناعات الجوية، إلى أن "المنظومة الدفاعية الجديدة تعد نقلة نوعية في مجال الاستقلالية والابتكار لحماية الحدود".

وشدد على ضرورة الاستجابة السريعة والحاسمة لجميع التهديدات، مع الحفاظ على أرواح المقاتلين.

وأضاف: "أثبتت المنظومة التي عرضناها، قدرات على التعامل مع مختلف التهديدات التي تواجه إسرائيل، وتحقيق نجاح سريع وفعال في ميدان القتال". (ارم نيوز)
