Najib Mikati
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
عربي-دولي

تسرّب مواد خطيرة من مصنع في إسرائيل... ودعوة عاجلة للمستوطنين

Lebanon 24
07-01-2026 | 09:44
انهار جزء من مصنع زجاج في بلدة يروحام جنوبي إسرائيل، الأربعاء، مما أدى إلى تسرب "مواد خطرة"، حسبما أفادت مصادر رسمية. 
 
وحذرت السلطات الإسرائيلية من تسرب كربونات الصوديوم، مصحوبا بسحابة بيضاء في المنطقة.

وجاء في بيان رسمي: "تم إرسال فرق متخصصة في المواد الخطرة إلى الموقع".
 
وتابع البيان: "تعمل الفرق على عزل وتأمين المنطقة، وإجراء عمليات تفتيش، وتقييم المخاطر وفقا للإجراءات المتبعة".

وختم: "حتى الآن لم ترد أي تقارير عن إصابات. ونحث الجمهور على تجنب المنطقة واتباع تعليمات فرق الطوارئ والأمن". 

عربي-دولي

منوعات

المواد الخطرة

الإسرائيلية

الإسرائيلي

في إسرائيل

