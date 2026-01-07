تسرّب مواد خطيرة من مصنع في إسرائيل... ودعوة عاجلة للمستوطنين

انهار جزء من مصنع زجاج في بلدة يروحام جنوبي ، الأربعاء، مما أدى إلى تسرب "مواد خطرة"، حسبما أفادت مصادر رسمية.

وحذرت السلطات من تسرب كربونات الصوديوم، مصحوبا بسحابة بيضاء في المنطقة.



وجاء في بيان رسمي: "تم إرسال فرق متخصصة في إلى الموقع".

وتابع البيان: "تعمل الفرق على عزل وتأمين المنطقة، وإجراء عمليات تفتيش، وتقييم المخاطر وفقا للإجراءات المتبعة".



وختم: "حتى الآن لم ترد أي تقارير عن إصابات. ونحث الجمهور على تجنب المنطقة واتباع تعليمات فرق الطوارئ والأمن".