أميركا تحتجز ناقلة نفط ترفع العلم الروسيّ في الأطلسي

بعد مطاردة استمرت أكثر من أسبوعين عبر المحيط ، أعلنت عن الاستيلاء على ناقلة نفط تحمل الروسي ولها صلات بفنزويلا.



كما أوضحت الأميركية في ، أن مصادرة السفينة "إم/في 1" نفذت بعملية مشتركة بين وزارات العدل والأمن الداخلي والحرب، وأتت لانتهاك الناقلة الأميركية.



كذلك أشارت إلى أن ضبط السفينة في تم بموجب مذكرة تفتيش صادرة عن محكمة اتحادية أميركية بعد أن رصدتها سفينة الأميركية "يو إس سي جي سي ". (العربية)