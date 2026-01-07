إسرائيل تشترط استعادة جثة ران غفيلي لبدء مباحثات المرحلة الثانية

أكد مسؤولان في حركة ، اليوم الأربعاء، استئناف عملية البحث عن رفات آخر رهينة إسرائيلي في غزة، بعد توقف استمر أسبوعين بسبب الأحوال الجوية.وتشترط استعادة جثة ران غفيلي قبل مباشرة مباحثات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع، والذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من تشرين الأول الماضي.وقال مسؤول في الحركة، لـ"فرانس برس"، إن "فريقًا من ، يرافقه طاقم من ، وفريق فني ، استأنف، اليوم (الأربعاء)، عمليات البحث عن جثة آخر أسير إسرائيلي في حي " في مدينة غزة.وأكد مسؤول آخر في الحركة أن عمليات البحث عن جثة "توقفت خلال الأسبوعين الماضيين بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة، إذ حال ذلك دون تمكن الحفارات والمعدات الثقيلة من دخول المنطقة".وأضاف: "نأمل العثور على الجثة لإغلاق ملف التبادل"، مشيرًا إلى أن حماس طالبت الوسطاء بالتدخل الفوري، والضغط على إسرائيل لاستكمال بنود المرحلة الأولى من اتفاق وقف النار، وفتح معبر في الاتجاهين لتمكين المرضى والمواطنين من السفر، ولإدخال البضائع والمساعدات التي تتكدس وتنتظر الدخول في الجانب المصري من المعبر.