الإماراتية فاطمة العوضي تحقق إنجازاً تاريخياً كأصغر وأول عربية على قمة فينسون!

حققت المتسلقة الإماراتية فاطمة عبد الرحمن العوضي إنجازاً تاريخياً وغير مسبوق على مستوى العالم العربي، بعد وصولها يوم الثلاثاء إلى قمة جبل فينسون، أعلى قمة في القارة القطبية الجنوبية "أنتاركتيكا"، بارتفاع 4892 متراً. بهذه الخطوة، أصبحت فاطمة أصغر وأول عربية تصل إلى هذه القمة بعمر 18 عاماً.





ويعد هذا الإنجاز المحطة الثالثة في مشروعها الطموح لتسلق القمم السبع، التي تضم أعلى قمة في كل قارة، مؤكداً قوة عزيمة الشباب الإماراتي وقدرته على مواجهة أصعب التحديات العالمية.





وأهدت فاطمة هذا النجاح إلى الشيخ زايد آل ، رئيس دولة ، وإلى الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام ورئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، تكريماً لدعمهما المستمر للشباب والمرأة الإماراتية، وحرصهما على تمكين الأجيال الجديدة من تحقيق طموحاتها ورفع اسم الإمارات عالياً في المحافل الدولية.





وجاء هذا الإنجاز بعد رحلة شاقة في واحدة من أقسى البيئات الطبيعية في العالم، حيث واجهت فاطمة درجات حرارة دون 40 درجة مئوية تحت الصفر، إلى جانب رياح شديدة وظروف مناخية قاسية، ما تطلب جهداً بدنياً وذهنياً كبيراً، وقدرة عالية على التحمل والاعتماد على النفس.





وأكدت فاطمة أن تسلق جبل فينسون كان تحدياً استثنائياً مقارنة بتجاربها السابقة، نظراً لبرودته الشديدة وعزلته القاسية، مشيرة إلى أن الرحلة الاستكشافية استغرقت نحو ثلاثة أسابيع في بيئة بالغة الصعوبة. وأضافت أن الوقوف على القمة شكل لحظة فارقة عززت من ثقتها بنفسها وإيمانها بقدرتها على مواجهة التحديات، معبرة عن تعلقها بروعة واتساع القارة القطبية الجنوبية.





وأعربت عن امتنانها العميق لدولة الإمارات وقيادتها الرشيدة لما توفره من بيئة داعمة تحتضن الطموحات وتفتح الإنجاز أمام شبابها، مؤكدة أن رفع علم أعلى القمم يعكس مسيرة أكثر من خمسة عقود من التمكين والاستثمار في الإنسان، ويجسد قصة وطن بني على الفرص والإلهام.





وقالت فاطمة: "هذا الإنجاز رسالة وطنية تؤكد أن أبناء الإمارات، بدعم قيادتهم، قادرون على بلوغ أعلى القمم وتجاوز أصعب التحديات مهما كانت الظروف قاسية. أشعر بامتنان كبير لقيادتي ووطني ولكل من ساهم في دعمي، وخاصة أسرتي، لأنني اليوم أمتلك ليس فقط الحق في الحلم، بل الفرصة الحقيقية لتحويل الأحلام إلى واقع".





وبصفتها طالبة جامعية في تخصص الاقتصاد، شددت فاطمة على أهمية الموازنة بين الطموح الرياضي والمسار الأكاديمي والمهني، داعية الشباب العربي، وخصوصاً الفتيات، إلى متابعة أحلامهم وعدم تأجيل طموحاتهم، مؤكدة أن جيل اليوم هو صانع الحاضر والمستقبل معاً.





وحظيت هذه البعثة برعاية شركة "بالمز الرياضية"، الرائدة في الإدارة الرياضية والتدريب، بالإضافة إلى "دار التمويل"، المؤسسة المالية الوطنية التي دعمت فاطمة سابقاً في تسلقها الناجح لقمة جبل إلبروس في عام 2025، حيث سجلت حينها إنجازاً وطنياً باعتبارها أصغر إماراتية تصل إلى قمته. (سكاي نيوز)



