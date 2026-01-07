توقفت الاشتباكات تقريبًا في حيي الأشرفية والشيخ مقصود بحلب شمالي سوريا، بينما يسود المدينة هدوء حذر.
وكانت الاشتباكات بين الجيش السوري ومقاتلي قوات سوريا الديمقراطية (قسد) قد تجددت الأربعاء لليوم الثاني على التوالي، ما أسفر عن نزوح آلاف المدنيين ومقتل 4 أشخاص على الأقل.
وأظهرت المواجهات، التي يتبادل الطرفان الاتهامات بشأن من بادر بها، تفاقم حالة الجمود وتصاعد الصراع بين دمشق والسلطات الكردية، التي رفضت الاندماج في الحكومة المركزية.
وكانت الاشتباكات قد اندلعت يوم الثلاثاء، وأسفرت عن مقتل 6 أشخاص على الأقل، بينهم امرأتان وطفل، خلال تبادل القصف بين قوات الحكومة وقوات "قسد" بقيادة الأكراد. (سكاي نيوز)