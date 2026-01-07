تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
17
o
صور
20
o
جبيل
16
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
8
o
زحلة
10
o
بعلبك
-8
o
بشري
12
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
وزير الخارجية الأميركي يعلن عقد اجتماع مع الدنمارك الأسبوع المقبل لبحث قضية غرينلاند
Lebanon 24
07-01-2026
|
14:42
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلن وزير الخارجية
الأميركي
ماركو روبيو
، اليوم الأربعاء، أنه يعتزم عقد اجتماع مع السلطات الدنماركية الأسبوع المقبل لبحث قضية
جزيرة غرينلاند
.
وردًا على سؤال حول أسباب عدم استجابة
الإدارة الأميركية
لمقترح كوبنهاغن لمناقشة التطورات المتعلقة بغرينلاند، وما إذا كانت
الولايات المتحدة
مستعدة لاستبعاد خيار التدخل العسكري، قال
روبيو
للصحفيين: "سألتقي بهم الأسبوع المقبل، وسنجري هذه المناقشات".
Advertisement
مواضيع ذات صلة
روبيو: سنعقد اجتماعا مع الدنمارك بشأن غرينلاند الأسبوع المقبل
Lebanon 24
روبيو: سنعقد اجتماعا مع الدنمارك بشأن غرينلاند الأسبوع المقبل
08/01/2026 00:53:11
08/01/2026 00:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر: وزير الخارجية الأميركي لن يشارك في اجتماع حلف الناتو الأسبوع المقبل
Lebanon 24
وكالة الصحافة الفرنسية عن مصدر: وزير الخارجية الأميركي لن يشارك في اجتماع حلف الناتو الأسبوع المقبل
08/01/2026 00:53:11
08/01/2026 00:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
زيلينسكي: الفرق المفاوضة ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث التفاصيل
Lebanon 24
زيلينسكي: الفرق المفاوضة ستجتمع الأسبوع المقبل لبحث التفاصيل
08/01/2026 00:53:11
08/01/2026 00:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تابعنا تصريحات الرئيس الأميركي حول "غرينلاند" وسندعم الدنمارك
Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: تابعنا تصريحات الرئيس الأميركي حول "غرينلاند" وسندعم الدنمارك
08/01/2026 00:53:11
08/01/2026 00:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
أعلن وزير الخارجية
الإدارة الأميركية
الولايات المتحدة
جزيرة غرينلاند
وزير الخارجية
روبيو
جزيرة
تابع
قد يعجبك أيضاً
وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن
Lebanon 24
وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن
16:55 | 2026-01-07
07/01/2026 04:55:58
Lebanon 24
Lebanon 24
"ليكرروا ما فعلوه مع مادورو"… دعوة أوكرانية تستهدف حليف بوتين
Lebanon 24
"ليكرروا ما فعلوه مع مادورو"… دعوة أوكرانية تستهدف حليف بوتين
16:38 | 2026-01-07
07/01/2026 04:38:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حزب الله يستعد وإسرائيل تلوّح… هل اقتربت جولة القتال الثانية؟
Lebanon 24
حزب الله يستعد وإسرائيل تلوّح… هل اقتربت جولة القتال الثانية؟
16:00 | 2026-01-07
07/01/2026 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هدوء حذر في حلب بعد توقف شبه كامل للاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"
Lebanon 24
هدوء حذر في حلب بعد توقف شبه كامل للاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"
14:35 | 2026-01-07
07/01/2026 02:35:26
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إيران تقطع الإنترنت لإخفاء ما يجري في الشوارع
Lebanon 24
الخارجية الأميركية: إيران تقطع الإنترنت لإخفاء ما يجري في الشوارع
14:31 | 2026-01-07
07/01/2026 02:31:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
Lebanon 24
أمطار غزيرة وثلوج.. سلسلة منخفضات جوية ستضرب لبنان اعتبارا من هذا التاريخ
01:39 | 2026-01-07
07/01/2026 01:39:41
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
Lebanon 24
توقيف مُسرّب صور منشأة كفرا
02:17 | 2026-01-07
07/01/2026 02:17:29
Lebanon 24
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
Lebanon 24
"الضربة الحديديّة"... هل أرجأت إسرائيل حربها ضدّ "حزب الله"؟
07:00 | 2026-01-07
07/01/2026 07:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
16:55 | 2026-01-07
وصول قوات "درع الوطن" إلى عدن لتعزيز الأمن
16:38 | 2026-01-07
"ليكرروا ما فعلوه مع مادورو"… دعوة أوكرانية تستهدف حليف بوتين
16:00 | 2026-01-07
حزب الله يستعد وإسرائيل تلوّح… هل اقتربت جولة القتال الثانية؟
14:35 | 2026-01-07
هدوء حذر في حلب بعد توقف شبه كامل للاشتباكات بين الجيش السوري و"قسد"
14:31 | 2026-01-07
الخارجية الأميركية: إيران تقطع الإنترنت لإخفاء ما يجري في الشوارع
14:00 | 2026-01-07
الطائرة التي عطّلت دفاعات فنزويلا.. ماذا نعرف عن "غراولر"؟
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 00:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 00:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
08/01/2026 00:53:11
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24