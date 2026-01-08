تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

اتصال هاتفي يجمع ترامب ورئيس كولومبيا.. هذه تفاصيله

Lebanon 24
08-01-2026 | 00:11
Doc-P-1465282-639034532393167580.jpg
Doc-P-1465282-639034532393167580.jpg photos 0
كشف الرئيس الأميركي دونالد ترامب أمس الأربعاء أن اتصالا هاتفيا جمعه مع الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو لمناقشة عدد من القضايا الخلافية، مشيرا إلى اقتراب عقد لقاء في البيت الأبيض بين وزيري خارجية البلدين قريبا.

وكتب ترامب عبر منصة "تروث سوشيال": "تحدثت مع رئيس كولومبيا غوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا. لقد قدرت مكالمته ونبرته، وأتطلع إلى لقائه في المستقبل القريب".

وأضاف ترامب: "يجري الترتيب بين وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير خارجية كولومبيا، وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في واشنطن العاصمة".

وكان ترامب قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن "العملية على كولومبيا فكرة جيدة بالنسبة لي".

كما هاجم ترامب الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، قائلا إن "كولومبيا يديرها رجل مريض، ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه بوغوتا.
 
