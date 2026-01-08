تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
21
o
بيروت
18
o
طرابلس
20
o
صور
25
o
جبيل
19
o
صيدا
22
o
جونية
19
o
النبطية
14
o
زحلة
14
o
بعلبك
-9
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
تسجيل الدخول
- او -
تذكرني
نسيت كلمة السر؟
تسجيل الدخول
ليس لديك حساب؟
أنشئ حساب
Advertisement
عربي-دولي
اتصال هاتفي يجمع ترامب ورئيس كولومبيا.. هذه تفاصيله
Lebanon 24
08-01-2026
|
00:11
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشف الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
أمس الأربعاء أن اتصالا هاتفيا جمعه مع الرئيس الكولومبي غوستافو
بيترو
لمناقشة عدد من
القضايا
الخلافية، مشيرا إلى اقتراب عقد لقاء في
البيت الأبيض
بين وزيري خارجية البلدين قريبا.
وكتب
ترامب
عبر منصة "تروث سوشيال": "تحدثت مع رئيس
كولومبيا
غوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا. لقد قدرت مكالمته ونبرته، وأتطلع إلى لقائه في
المستقبل
القريب".
وأضاف ترامب: "يجري الترتيب بين
وزير الخارجية
ماركو روبيو
ووزير خارجية كولومبيا، وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في
واشنطن
العاصمة".
وكان ترامب قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن "العملية على كولومبيا فكرة جيدة بالنسبة لي".
كما هاجم
ترامب الرئيس
الكولومبي غوستافو بيترو، قائلا إن "كولومبيا يديرها رجل مريض، ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه بوغوتا.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وسائل إعلام كولومبية: أجرى رئيسا كولومبيا غوستافو بيترو والولايات المتحدة دونالد ترامب أول مكالمة هاتفية بينهما
Lebanon 24
وسائل إعلام كولومبية: أجرى رئيسا كولومبيا غوستافو بيترو والولايات المتحدة دونالد ترامب أول مكالمة هاتفية بينهما
08/01/2026 09:56:49
08/01/2026 09:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
الرئيس الإيراني ونظيره الروسي بحثا في اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الدولية
Lebanon 24
الرئيس الإيراني ونظيره الروسي بحثا في اتصال هاتفي العلاقات بين البلدين وآخر المستجدات الدولية
08/01/2026 09:56:49
08/01/2026 09:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ المرحلة 2 من خطة الرئيس الأميركي ترامب
Lebanon 24
وزير الخارجية المصري يؤكد في اتصال هاتفي مع نظيره السعودي أهمية ضمان استدامة وقف إطلاق النار بغزة وتنفيذ المرحلة 2 من خطة الرئيس الأميركي ترامب
08/01/2026 09:56:49
08/01/2026 09:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية عباس عراقجي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة
Lebanon 24
وزير الخارجية عباس عراقجي يبحث في اتصال هاتفي مع نظيره الإماراتي العلاقات الثنائية والتطورات في المنطقة
08/01/2026 09:56:49
08/01/2026 09:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الخارجية
دونالد ترامب
البيت الأبيض
ترامب الرئيس
ماركو روبيو
المستقبل
كولومبيا
القضايا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد محاولة ترامب "ضم" غرينلاند.. هل سترد الدنمارك؟
Lebanon 24
بعد محاولة ترامب "ضم" غرينلاند.. هل سترد الدنمارك؟
02:46 | 2026-01-08
08/01/2026 02:46:15
Lebanon 24
Lebanon 24
إسرائيل تحذّر من هجوم النظام السوري على القوات الكردية
Lebanon 24
إسرائيل تحذّر من هجوم النظام السوري على القوات الكردية
02:14 | 2026-01-08
08/01/2026 02:14:14
Lebanon 24
Lebanon 24
عراقجي إلى بيروت.. وفد سياسي واقتصادي على خط "تعزيز العلاقات"
Lebanon 24
عراقجي إلى بيروت.. وفد سياسي واقتصادي على خط "تعزيز العلاقات"
02:02 | 2026-01-08
08/01/2026 02:02:42
Lebanon 24
Lebanon 24
طعن شرطي قرب طهران.. الاحتجاجات تتمدّد والسلطات ترفع السقف
Lebanon 24
طعن شرطي قرب طهران.. الاحتجاجات تتمدّد والسلطات ترفع السقف
01:50 | 2026-01-08
08/01/2026 01:50:55
Lebanon 24
Lebanon 24
تصعيد خطير في حلب.. نزوح جماعي واشتباكات تهدد بمواجهة عسكرية واسعة
Lebanon 24
تصعيد خطير في حلب.. نزوح جماعي واشتباكات تهدد بمواجهة عسكرية واسعة
01:27 | 2026-01-08
08/01/2026 01:27:56
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
07/01/2026 04:49:38
Lebanon 24
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
Lebanon 24
"الحمدلله ما كان فيه سيارة ورايي".. إعلاميّة الـ"ال بي سي" تكشف ما حدث معها ليلاً على الأوتوستراد
06:51 | 2026-01-07
07/01/2026 06:51:48
Lebanon 24
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
Lebanon 24
نتنياهو يتراجع اعلامياً ويصعد ميدانيا.. لبنان ساحة اساسية
11:00 | 2026-01-07
07/01/2026 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
Lebanon 24
بيان ميقاتي...رجل دولة في لحظة مصيرية
09:01 | 2026-01-07
07/01/2026 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
Lebanon 24
هذه حقيقة وجود قنابل مضيئة إسرائيلية في أجواء طرابلس
14:22 | 2026-01-07
07/01/2026 02:22:05
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في عربي-دولي
02:46 | 2026-01-08
بعد محاولة ترامب "ضم" غرينلاند.. هل سترد الدنمارك؟
02:14 | 2026-01-08
إسرائيل تحذّر من هجوم النظام السوري على القوات الكردية
02:02 | 2026-01-08
عراقجي إلى بيروت.. وفد سياسي واقتصادي على خط "تعزيز العلاقات"
01:50 | 2026-01-08
طعن شرطي قرب طهران.. الاحتجاجات تتمدّد والسلطات ترفع السقف
01:27 | 2026-01-08
تصعيد خطير في حلب.. نزوح جماعي واشتباكات تهدد بمواجهة عسكرية واسعة
01:15 | 2026-01-08
بسبب منخفض جوي عميق.. إنذار بحري في دولة عربية وتحذير مهم
فيديو
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
Lebanon 24
بدت مُتعبة وشاحبة.. فنانة ومخرجة لبنانية تُفاجئ الجمهور بالتخلي عن شعرها (فيديو)
04:49 | 2026-01-07
08/01/2026 09:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
Lebanon 24
طلبت زوجته منه مليون دولار كتعويض.. للمرة الأولى فارس كرم يكشف أسرارا عن عائلته وطلاقه (فيديو)
02:24 | 2026-01-07
08/01/2026 09:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
Lebanon 24
نانسي عجرم تتحدث عن شائعات طلاقها.. وتبكي وتوجه رسالة لبناتها (فيديو)
00:27 | 2026-01-07
08/01/2026 09:56:49
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24