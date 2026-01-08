اتصال هاتفي يجمع ترامب ورئيس كولومبيا.. هذه تفاصيله

كشف الرئيس الأميركي أمس الأربعاء أن اتصالا هاتفيا جمعه مع الرئيس الكولومبي غوستافو لمناقشة عدد من الخلافية، مشيرا إلى اقتراب عقد لقاء في بين وزيري خارجية البلدين قريبا.وكتب عبر منصة "تروث سوشيال": "تحدثت مع رئيس غوستافو بيترو، الذي اتصل لشرح وضع المخدرات والخلافات الأخرى التي كانت بيننا. لقد قدرت مكالمته ونبرته، وأتطلع إلى لقائه في القريب".وأضاف ترامب: "يجري الترتيب بين ووزير خارجية كولومبيا، وسيعقد الاجتماع في البيت الأبيض في العاصمة".وكان ترامب قد صرح، يوم الاثنين الماضي، بأن "العملية على كولومبيا فكرة جيدة بالنسبة لي".كما هاجم الكولومبي غوستافو بيترو، قائلا إن "كولومبيا يديرها رجل مريض، ولن يستمر في ذلك لفترة طويلة"، في تصعيد غير مسبوق في لهجته تجاه بوغوتا.