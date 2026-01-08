تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

إقتصاد

ضوء أخضر من ترامب.. عقوبات جديدة تستهدف تجارة روسيا النفطية

Lebanon 24
08-01-2026 | 00:26
A-
A+
Doc-P-1465284-639034541078247520.png
Doc-P-1465284-639034541078247520.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال السيناتور الجمهوري الأميركي ليندسي غراهام، عن ولاية ساوث كارولينا، إن الرئيس دونالد ترامب "أعطى الضوء الأخضر" لمشروع قانون عقوبات ضد روسيا يحظى بدعم من الحزبين، وذلك عقب اجتماع بينهما الأربعاء.

وأوضح غراهام في بيان أنه يتطلع إلى "تصويت قوي من الحزبين"، آملاً أن يتم ذلك "خلال الأسبوع المقبل".

وبحسب غراهام، ينص مشروع القانون الذي يعمل عليه منذ أشهر مع جمهوريين وديمقراطيين على فرض عقوبات على دول تتعامل تجارياً مع روسيا، بما في ذلك مشترو صادرات الطاقة، على خلفية ما وصفه بفشل موسكو في التفاوض على اتفاق سلام مع أوكرانيا.

وأضاف أن التشريع "سيسمح للرئيس ترامب بمعاقبة الدول التي تشتري النفط الروسي الرخيص"، معتبراً أن ذلك "يموّل آلة الحرب" التي يقودها الرئيس فلاديمير بوتين، وذكر الصين والهند والبرازيل كأهداف محتملة.

وكان مسؤول أميركي قد قال لوكالة "رويترز" في تشرين الثاني الماضي إن ترامب سيوقع على التشريع إذا أُقرّ، لكنه سيطالب بصياغة تضمن بقاءه مسيطراً على مسار العقوبات. (الجزيرة)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الحشيمي: الصمت بات يُقرأ وكأنه ضوء أخضر للمزيد من العدوان
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
البث الإسرائيلية: ضوء أخضر أميركي لعملية عسكرية في لبنان
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
انخفاض واردات الصين النفطية من روسيا وماليزيا
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24
أ.ف.ب عن نائبة المدعي العام للجنائية الدولية: لسنا تجار مخدرات كي تفرض علينا عقوبات أمريكية
lebanon 24
Lebanon24
08/01/2026 09:56:55 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

فلاديمير بوتين

فلاديمير بوتي

دونالد ترامب

العقوبات

الجمهوري

أوكرانيا

ديمقراطي

الجزيرة

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:49 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
06:51 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
11:00 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:01 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:22 | 2026-01-07 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
Lebanon24
02:46 | 2026-01-08
Lebanon24
02:14 | 2026-01-08
Lebanon24
02:02 | 2026-01-08
Lebanon24
01:50 | 2026-01-08
Lebanon24
01:27 | 2026-01-08
Lebanon24
01:15 | 2026-01-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24