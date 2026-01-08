ضوء أخضر من ترامب.. عقوبات جديدة تستهدف تجارة روسيا النفطية

قال السيناتور الأميركي ليندسي غراهام، عن ولاية ساوث كارولينا، إن الرئيس "أعطى الضوء الأخضر" لمشروع قانون عقوبات ضد يحظى بدعم من الحزبين، وذلك عقب اجتماع بينهما الأربعاء.



وأوضح غراهام في بيان أنه يتطلع إلى "تصويت قوي من الحزبين"، آملاً أن يتم ذلك "خلال الأسبوع المقبل".



وبحسب غراهام، ينص مشروع القانون الذي يعمل عليه منذ أشهر مع جمهوريين وديمقراطيين على فرض عقوبات على دول تتعامل تجارياً مع روسيا، بما في ذلك مشترو صادرات الطاقة، على خلفية ما وصفه بفشل موسكو في التفاوض على اتفاق سلام مع .



وأضاف أن التشريع "سيسمح للرئيس بمعاقبة الدول التي تشتري النفط الروسي الرخيص"، معتبراً أن ذلك "يموّل آلة الحرب" التي يقودها الرئيس ، وذكر والهند والبرازيل كأهداف محتملة.



وكان مسؤول أميركي قد قال لوكالة "رويترز" في تشرين الثاني الماضي إن ترامب سيوقع على التشريع إذا أُقرّ، لكنه سيطالب بصياغة تضمن بقاءه مسيطراً على مسار . (الجزيرة)

