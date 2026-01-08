تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
إقتصاد
ضوء أخضر من ترامب.. عقوبات جديدة تستهدف تجارة روسيا النفطية
Lebanon 24
08-01-2026
|
00:26
A-
A+
photos
0
A+
A-
قال السيناتور
الجمهوري
الأميركي ليندسي غراهام، عن ولاية ساوث كارولينا، إن الرئيس
دونالد ترامب
"أعطى الضوء الأخضر" لمشروع قانون عقوبات ضد
روسيا
يحظى بدعم من الحزبين، وذلك عقب اجتماع بينهما الأربعاء.
وأوضح غراهام في بيان أنه يتطلع إلى "تصويت قوي من الحزبين"، آملاً أن يتم ذلك "خلال الأسبوع المقبل".
وبحسب غراهام، ينص مشروع القانون الذي يعمل عليه منذ أشهر مع جمهوريين وديمقراطيين على فرض عقوبات على دول تتعامل تجارياً مع روسيا، بما في ذلك مشترو صادرات الطاقة، على خلفية ما وصفه بفشل موسكو في التفاوض على اتفاق سلام مع
أوكرانيا
.
وأضاف أن التشريع "سيسمح للرئيس
ترامب
بمعاقبة الدول التي تشتري النفط الروسي الرخيص"، معتبراً أن ذلك "يموّل آلة الحرب" التي يقودها الرئيس
فلاديمير بوتين
، وذكر
الصين
والهند والبرازيل كأهداف محتملة.
وكان مسؤول أميركي قد قال لوكالة "رويترز" في تشرين الثاني الماضي إن ترامب سيوقع على التشريع إذا أُقرّ، لكنه سيطالب بصياغة تضمن بقاءه مسيطراً على مسار
العقوبات
. (الجزيرة)
Advertisement
تابع
Advertisement
