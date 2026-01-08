تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
عربي-دولي

تصعيد خطير في حلب.. نزوح جماعي واشتباكات تهدد بمواجهة عسكرية واسعة

Lebanon 24
08-01-2026 | 01:27
 أدت اشتباكات عنيفة اليوم الأربعاء بين القوات الحكومية السورية ومقاتلين أكراد في مدينة حلب بشمال سوريا إلى نزوح آلاف المدنيين، فيما ذكر مصدر أن الولايات المتحدة تتوسط من أجل التهدئة، حسب رويترز.

وأشارت المواجهات، وتبادل الطرفين الاتهامات حول من بادر بها، إلى تفاقم حالة الجمود وتأجيج الصراع بين دمشق والسلطات الكردية، في ظل عدم تنفيذ اتفاق اندماجها في الحكومة المركزية.

واندلعت الاشتباكات أمس الثلاثاء بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية بقيادة الأكراد.

وبعد هدوء نسبي خلال الليل، تجددت الاشتباكات، اليوم، الخميس.

وقال متحدث باسم مديرية الصحة في حلب لرويترز إن أربعة مدنيين قتلوا الثلاثاء وأصيب أكثر من 20 آخرين يومي الثلاثاء والأربعاء. وقالت مصادر أمنية لرويترز إن مقاتلين اثنين قتلا أيضا.

وذكرت مديرية الصحة في حلب أنه لم يسقط قتلى في صفوف المدنيين الأربعاء.

في السياق، قالت مديرية الشؤون الاجتماعية إن أكثر من 45 ألف شخص نزحوا من مدينة حلب، اتجه معظمهم نحو الشمال الغربي إلى منطقة عفرين.

وأعلن الجيش السوري أن المواقع العسكرية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "هدف عسكري مشروع "، وقال مسؤولان أمنيان سوريان لرويترز إنهما يتوقعان عملية عسكرية واسعة في المدينة.
الشؤون الاجتماعية

الولايات المتحدة

الجيش السوري

الديمقراطية

الديمقراطي

ديمقراطي

الأكراد

السورية

