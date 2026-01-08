تصعيد خطير في حلب.. نزوح جماعي واشتباكات تهدد بمواجهة عسكرية واسعة

أدت اشتباكات عنيفة اليوم الأربعاء بين القوات الحكومية ومقاتلين أكراد في مدينة حلب بشمال إلى نزوح آلاف المدنيين، فيما ذكر مصدر أن تتوسط من أجل التهدئة، حسب .



وأشارت المواجهات، وتبادل الطرفين الاتهامات حول من بها، إلى تفاقم حالة الجمود وتأجيج الصراع بين والسلطات الكردية، في ظل عدم تنفيذ اتفاق اندماجها في الحكومة المركزية.



واندلعت الاشتباكات أمس الثلاثاء بين قوات الحكومة السورية وقوات سوريا بقيادة .



وبعد هدوء نسبي خلال الليل، تجددت الاشتباكات، اليوم، الخميس.



وقال متحدث باسم مديرية الصحة في حلب لرويترز إن أربعة مدنيين قتلوا الثلاثاء وأصيب أكثر من 20 آخرين يومي الثلاثاء والأربعاء. وقالت مصادر أمنية لرويترز إن مقاتلين اثنين قتلا أيضا.



وذكرت مديرية الصحة في حلب أنه لم يسقط قتلى في صفوف المدنيين الأربعاء.



في السياق، قالت مديرية إن أكثر من 45 ألف شخص نزحوا من مدينة حلب، اتجه معظمهم نحو إلى منطقة عفرين.



وأعلن أن المواقع العسكرية في حيي الشيخ مقصود والأشرفية الخاضعين لسيطرة قوات سوريا الديمقراطية "هدف عسكري مشروع "، وقال مسؤولان أمنيان سوريان لرويترز إنهما يتوقعان عملية عسكرية واسعة في المدينة.

Advertisement