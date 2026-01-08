تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي

طعن شرطي قرب طهران.. الاحتجاجات تتمدّد والسلطات ترفع السقف

Lebanon 24
08-01-2026 | 01:50
قُتل شرطي إيراني طعناً خلال اضطرابات قرب العاصمة طهران، مع دخول احتجاجات غلاء المعيشة يومها الثاني عشر، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الخميس. وذكرت وكالة "فارس" أن الشرطي شاهين دهقان قُتل في مدينة ملارد غرب طهران بعد تعرضه للطعن "أثناء محاولته السيطرة على الاضطرابات"، مشيرة إلى أن العمل جارٍ لتحديد هوية الفاعلين.

وشهدت مدن إيرانية عدة تظاهرات جديدة أمس الأربعاء، مع تسجيل أعمال عنف في بعض المناطق أسفرت عن قتيلين في صفوف عناصر قوات الأمن، رغم مساعٍ للتهدئة يقودها الرئيس مسعود بزشكيان. وكانت اشتباكات قد وقعت الثلاثاء للمرة الأولى في قلب العاصمة، بعدما اقتصرت الأيام الماضية على تجمعات مسائية متفرّقة من دون حوادث كبرى، وفق تقارير محلية.

وبحسب إحصاء لوكالة "فرانس برس" استناداً إلى بيانات رسمية وتقارير إعلامية، توسعت حركة الاحتجاج لتشمل ما لا يقل عن 50 مدينة، معظمها صغيرة ومتوسطة، ولا سيما في غرب البلاد، فيما تقول بيانات رسمية إن الاحتجاجات امتدت إلى 25 من أصل 31 محافظة.

وتتحدث وسائل إعلام إيرانية نقلاً عن مصادر رسمية عن 15 قتيلاً منذ بدء الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، في حين تقول منظمات حقوقية إن 27 متظاهراً على الأقل قُتلوا في ثماني محافظات، وإن أكثر من ألف شخص أُوقفوا.

وفي موقف لافت، دعا بزشكيان قوات الأمن إلى "عدم اتخاذ أي إجراء" ضد المتظاهرين والتمييز بينهم وبين "مثيري الشغب"، وفق تصريحات نقلتها وكالة "مهر" عن نائب الرئيس للشؤون التنفيذية محمد جعفر قائم بناه.

بالتوازي، صعّد قائد الجيش الإيراني أمير حاتمي لهجته تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل على خلفية تهديدات دونالد ترامب بالتدخل عسكرياً "في حال قُتل متظاهرون"، وبعد "الدعم" الذي أبداه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو للمحتجين. وقال حاتمي إن طهران تعتبر هذه التصريحات "تهديداً"، مضيفاً: "إذا ارتكب العدو خطأ، سنرد بحزم أكبر" مما شهدته الحرب التي استمرت 12 يوماً مع إسرائيل في حزيران، والتي تدخلت خلالها الولايات المتحدة بضرب منشآت نووية إيرانية. (العربية)
