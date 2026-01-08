تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
عربي-دولي
جدل في واشنطن بعد مقتل سيدة برصاص ضابط هجرة
Lebanon 24
08-01-2026
|
03:15
A-
A+
photos
0
A+
A-
أعلنت وزيرة الأمن الداخلي الأميركية كريستي نويم، مساء الأربعاء، أن ضابط إدارة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك المعروفة اختصاراً بـ"آيس"، الذي أطلق النار على سيدة في مدينة مينابوليس مما أدى إلى وفاتها، قد تعرض للاصطدام بمركبتها خلال الواقعة.
وأوضحت نويم أن السيدة صدمت الضابط بسيارتها مما استدعى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج قبل خروجه لاحقاً، مؤكدة في الوقت ذاته أن
إدارة الرئيس دونالد ترامب
لن توقف إجراءاتها المتعلقة بإنفاذ قوانين الهجرة في المدينة رغم الحادثة.
واعتبرت نويم في تصريحاتها أن استخدام القوة المميتة كان قانونياً تماماً في هذه الحالة، استناداً إلى أن المركبة تُصنف كسلاح فتاك عندما تُستخدم لإلحاق الأذى بالآخرين.
وأشارت إلى أن الضباط أمروا السيدة مراراً بالخروج من السيارة والتوقف عن عرقلة إنفاذ القانون، إلا أنها رفضت الانصياع وحاولت دهس الضابط، لافتة إلى أن هذا الضابط نفسه كان قد تعرض لواقعة سحل بمركبة خلال عملية سابقة في الصيف الماضي.
وفي مقابل هذه الرواية الرسمية، اندلع سجال حاد بعد مراجعة مقاطع الفيديو التي التقطها شهود
عيان
، حيث تظهر المشاهد اصطفاف ثلاثة ضباط حول سيارة الضحية التي حددت هويتها لاحقاً باسم رينيه نيكول غود، البالغة من العمر سبعة وثلاثين عاماً.
