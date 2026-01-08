تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جمهوريون في الكونغرس يرفضون أي تحرّك عسكري لضم غرينلاند ويخالفون موقف ترامب

Lebanon 24
08-01-2026 | 04:58
أدان عدد من أعضاء الحزب الجمهوري في الكونغرس الأميركي أي تحرّك عسكري محتمل لضم غرينلاند، في موقف يخالف تصريحات الرئيس دونالد ترامب التي اعتبر فيها أن الولايات المتحدة تحتاج إلى هذه الجزيرة الواقعة في القطب الشمالي لدواعٍ تتعلق بالأمن القومي.

وقال السيناتور الجمهوري عن ولاية يوتا، جون كيرتس، عبر منصة "إكس"، أمس الأربعاء، إن تعزيز الشراكات مع الدنمارك وغرينلاند أمر مهم، لكنه شدد على أن استخدام القوة العسكرية "غير مناسب، وغير ضروري، ولن أؤيده".


وتعد غرينلاند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 56 ألف نسمة، إقليماً يتمتع بالحكم الذاتي، لكنها رسمياً تابعة لمملكة الدنمارك، العضو في حلف شمال الأطلسي "الناتو".


من جهته، قال النائب الجمهوري عن ولاية نبراسكا دون بيكون، إن حديث الإدارة الأميركية عن غرينلاند يضر بالمصالح الأميركية، وقد يؤدي إلى نفور شركاء "الناتو".


وأضاف بيكون، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية، أن فكرة ضم غرينلاند تعد من "أسخف" ما سمعه من البيت الأبيض خلال العام الماضي، داعياً الجمهوريين الآخرين إلى إبلاغ الإدارة بأنها تسير في الاتجاه الخاطئ.


بدوره، قال السيناتور جون كينيدي من ولاية لويزيانا، عقب إحاطة قدمها وزير الخارجية ماركو روبيو، "حتى طالب في الصف التاسع يتمتع بقدر متواضع من الذكاء سيدرك أن غزو غرينلاند سيكون حماقة بالغة".


وكانت رئيسة الوزراء الدنماركية ميته فريدريكسن حذرت من أن أي هجوم أميركي على غرينلاند سيؤدي إلى انهيار حلف "الناتو" والنظام الأمني الذي تشكل بعد الحرب العالمية الثانية.(سكاي نيوز) 

