من يقف خلف إغراق برلين في الظلام؟

Lebanon 24
08-01-2026 | 05:34
أعادت السلطات الألمانية التيار الكهربائي تدريجياً إلى أجزاء من العاصمة  برلين بعد انقطاع استمر عدة أيام، ناجم عن هجوم استهدف محطة توليد كهرباء في حي ليشتيرفيلده جنوب غرب برلين، ونسب إلى جماعة يسارية متطرفة أعلنت مسؤوليتها عن الهجوم احتجاجاً على التفاوت الطبقي واستخدام الوقود الأحفوري.

وقع الحادث يوم السبت الماضي عندما استهدف المهاجمون جسرا معلقا في حي شتيغليتز-زيلندورف؛ ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من السكان، بحسب مجلة "نيوزويك".

أعلنت شركة سترومنيتز برلين أن "عدة خطوط" توقفت عن تزويد محطات التحويل بالكهرباء؛ ما أثر على 45 ألف مشترك، وظل 27 ألف منزل و1500 شركة من دون كهرباء حتى مساء الاثنين.
 
ونسب عمدة برلين، كاي فيجنر، الهجوم إلى "المتطرفين اليساريين"، مؤكداً أن هؤلاء يهدفون إلى إلحاق الضرر بالبنية التحتية الحيوية، وليس بالأسر الفردية. 

ونُشر بيان على الإنترنت باسم الجماعة أعلن فيه أن "تخريب محطة توليد الطاقة التي تعمل بالغاز إجراء ضروري ضد توسع محطات الطاقة الأحفورية في ألمانيا"، تحت عنوان "قطع إمدادات الطاقة عن الحكام".
 
وفقاً لوكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية، يتسبب المتطرفون اليساريون في أضرار بملايين اليورو سنويا من خلال هجمات حرق وتدمير البنية التحتية، ويعتبرون شركات الطاقة "أهدافاً خاصة". 

وقد سبق وأن استهدف الهجوم برجين كهربائيين في جنوب شرق برلين في سبتمبر 2025؛ ما أدى إلى انقطاع التيار عن عشرات الآلاف ونقل عدد من المرضى إلى المستشفيات وإغلاق بعض أرقام الطوارئ. (إرم نيوز) 
