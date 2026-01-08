رئيس الوزراء الإسباني: مستعدون لإرسال قوات "حفظ سلام" إلى فلسطين

أعلن بيدرو استعداد بلاده لإرسال عناصر ضمن قوات لحفظ السلام في عندما "تسنح الفرصة"، على غرار المشاركة السابقة في .



وقال سانشيز، خلال حفل تهنئة أقيم في لسفراء بمناسبة العام الجديد، إنه سيقترح على الإسباني نشر قوات حفظ سلام في فلسطين فور توافر الظروف المناسبة، ولا سيما في إطار جهود التهدئة الجارية.

وأوضح رئيس الوزراء أن هذه الخطوة تأتي في سياق السعي إلى تحقيق تقدم سياسي على المدى المتوسط، معربًا عن أمله في التوصل، في وقت أقرب إن أمكن، إلى الاعتراف بدولتي وفلسطين.



وأكد سانشيز إسبانيا بدعم المساعي الدولية الرامية إلى خفض التوتر وتحقيق الاستقرار، مشددًا على أهمية الحلول السياسية لضمان السلام في المنطقة. (إرم نيوز)